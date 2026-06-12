Türkiye’de 2027-2047 döneminde araç muayene hizmetlerini yürütecek TURKA’nın İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, “81 ilde hayata geçirilecek 249 yeni nesil araç muayene istasyonunu 15 Ağustos 2027 tarihinden itibaren vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Araç muayene hizmetlerini 2027-2047 döneminde yürütecek TURKA, Türkiye genelinde kurulacak yeni nesil araç muayene istasyonlarının iş ortaklarıyla anlaşmalarını imzaladı. 1,72 milyar dolarlık işletme hakkı devrinin ardından yola çıkan şirket, 81 ilde 249 istasyon, 100 mobil istasyon ve yapay zekâ destekli yeni teknolojilerle araç muayenesinde yeni bir dönemin hazırlığını yapıyor.

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TURKA İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, “Araç muayenesi bizim için öncelikle trafikteki insanların hayatını koruyan, araçların zarar görmesini engelleyen, toplumsal konforu ve refahı artıran, çevreye saygılı bir hizmet anlayışını ifade ediyor. Bu yola çıkarken bizimle aynı vizyonu paylaşan iş ortaklarıyla çalışmak kritik öneme sahip. Hedefimiz sadece devralacağı sistemi işletmek değil; mobil istasyonlardan yapay zekâ destekli denetimlere, elektrikli araç kontrollerinden çevreci uygulamalara kadar uzanan yeni bir araç muayene ekosistemi kurmak” diyerek 15 Ağustos 2027 tarihinde yeni dönemi başlatacaklarının bilgisini verdi.

TURKA’nın hedefinin yalnızca yeni istasyonlar kurmak olmadığını ifade eden Serhan Salman, “Türkiye genelindeki iş ortaklarımızın yüzde 90’ıyla anlaşmış durumdayız. Ülkemizin dört bir yanında 20’yi aşkın inşaat firmasıyla eş zamanlı yürütülecek yoğun yatırım programı kapsamında, 81 ilde hayata geçirilecek 249 yeni nesil araç muayene istasyonunu 15 Ağustos 2027 tarihinden itibaren vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Şartnamede 75 adet mobil istasyon öngörülmesine rağmen, biz ilk aşamada 100 mobil istasyonu devreye almayı planlıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görüşleri ve sahadaki ihtiyaçlar doğrultusunda bu sayıyı ilerleyen dönemde 250 mobil istasyona kadar çıkarabileceğiz. Böylece toplam muayene hattı sayısını en az 850’ye ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

MOI Ortak Girişim Grubu (TURKA) ortaklarından Opus CEO’su Lothar Geilen de “Türkiye, muayene tekrarları ile yılda yaklaşık 16 milyon işlemle dünyanın en büyük araç muayene pazarlarından birini oluşturuyor. Böylesine büyük bir operasyonun yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil, geleceğin mobilite ve güvenlik beklentilerini de karşılayacak şekilde tasarlanması gerekiyor. Biz de güçlü iş ortaklıklarımız, ileri teknoloji yatırımlarımız ve yaygın hizmet ağımızla yeni nesil araç muayene sistemini hayata geçiriyoruz” dedi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ÇAĞDAŞ MUAYENE MODELİ

Otomotiv sektöründeki gelişmelere ve Türkiye’nin Yeşil Dönüşüm hedeflerine tam uyum sağlayan TURKA, elektrikli araçlar için yüksek voltaj güvenliği, batarya bütünlüğü ve yazılım denetimlerini içeren çağdaş bir muayene modelini de ülkeye kazandırmayı hedefliyor.

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