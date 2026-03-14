Türkiye’de araç muayene sisteminde yeni bir dönem başlıyor. 15 Ağustos 2027’de hizmeti devralacak olan TURKA, kapasite artışı ve teknoloji yatırımlarıyla muayene sürelerini kısaltmayı ve bekleme sürelerini azaltmayı hedefliyor.

Türkiye’de araç muayene hizmetlerinde yeni bir döneme giriliyor. 15 Ağustos 2027 itibarıyla hizmeti devralacak olan TURKA, kapasite artışı ve teknoloji yatırımlarıyla muayene süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.

İhaleyi 1,72 milyar dolarlık bedelle kazanan MOI Ortak Girişim Grubu’nun ABD’li ortağı Opus’un CEO’su Lothar Geilen, Türkiye’deki araç muayene sisteminin dünyadaki en büyük programlardan biri olduğunu belirterek, her yıl yaklaşık 13,5 milyon muayene yapıldığını, tekrarlarla birlikte bu sayının 16 milyona ulaştığını söyledi.

Hizmete en az 249 sabit istasyon ve 772 muayene hattıyla başlanacağını ifade eden Geilen, şartnamede 75 olarak öngörülen mobil istasyon sayısının ise ilk etapta 100’e çıkarılmasının planlandığını belirtti. Geilen, ihtiyaca göre mobil istasyon sayısının ilerleyen dönemde 250’ye kadar artırılabileceği, böylece toplam muayene hattı sayısının en az 850’ye ulaşmasının hedeflendiğini de kaydetti.

EN AZ YÜZDE 10'LUK AZALMA PLANLANIYOR

Yeni dönemde muayene sürelerinin kısaltılmasının öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirten Geilen, teknoloji ve otomasyon yatırımları sayesinde araç başına muayene süresinde en az yüzde 10’luk bir azalma planlandığını ifade etti. Bekleme sürelerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Geilen, özellikle kamyon gibi uzun süren muayenelerde sürenin 45 dakikadan 20 dakikaya düşürülmesinin hedeflendiğini belirtti.

Elektrikli araçların muayenesine yönelik yeni teknolojilerin de Türkiye’ye getirileceğini belirten Geilen, TURKA’nın mevcut istihdamı koruyacağını ve çalışanların teknik eğitimlerine yönelik programlar uygulanacağını sözlerine ekledi.

