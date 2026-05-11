Öğretmenlerin il içi atama sonuçları ardından MEBBİS girişi bir kez daha gündeme geldi. İl içi tayin başvurusunda yapan öğretmenler, hem e-Devlet hem MEBBİS üzerinden il içi sonuçlarını öğrenebiliyor. Peki, MEBBİS MEB girişi nasıl yapılır? İşte MEBBİS ile il içi sonuç görüntülemenin ayrıntıları

MEBBİS (Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri), Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir web yazılımıdır. MEBBİS ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerindeki müdürler ve memurlar, okullarda okul müdürleri ve yardımcıları ile öğretmenler, idari işlerini dijital ortamda yapabilir ve e-Okul'a giriş yapabilirler. MEBBİS, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmektedir.

MEBBİS İLE İL İÇİ ATAMA SONUCU SORGULAMA

MEBBİS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

MEBBİS’e giriş yalnızca bakanlık personeli, okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından yapılabiliyor. Öğrenci ve veliler sisteme erişim sağlayamıyor.

Sisteme giriş yapmak isteyen kullanıcılar, MEBBİS giriş ekranında yer alan güvenlik kodu, kullanıcı adı ve şifre bilgilerini doldurduktan sonra “Giriş Yap” butonuna tıklayarak sisteme erişebiliyor. Ayrıca kullanıcılar, e-Devlet üzerinden de MEBBİS sistemine giriş yapabiliyor.

MEBBİS şifresi bulunmayan personeller ise görev yaptıkları il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerinden şifre temin edebiliyor.

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

İl içi tayin sonuçlarını öğrenmek isteyen öğretmenler, MEBBİS sistemine giriş yaptıktan sonra ilgili atama ve başvuru ekranı üzerinden sonuç bilgilerine ulaşabiliyor. . Giriş ekranında yer alan güvenlik kodu, kullanıcı adı ve şifre bilgileri doğru şekilde doldurulduktan sonra “Giriş Yap” butonuna tıklanır. Sisteme giriş yapıldıktan sonra ilgili başvuru, atama ya da sınav sonucuna ait duyurular ve sonuç ekranları MEBBİS üzerinden görüntülenebilir.

