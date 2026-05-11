İlk iş gününde aracın altında can verdi! Eşinin feryadı yürek yaktı
Samsun'da işe başlayacağı ilk gün iş yerinin karşısında yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. 3 çocuk annesi Hatun Kabadayı oracıktan can verirken, 50 yaşındaki kadının eşinin feryadı yürek yaktı.
Samsun'un İlkadım ilçesi Ankara yolu Anadolu Bulvarı Toybelen mevkisinde sabah saat 08.30 sıralarında Mahmut Murat G. (45) idaresindeki 55 AIK 340 plakalı otomobil, Samsun’dan Kavak istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmekte olan Hatun Kabadayı’ya (50) çarptı.
İLK İŞ GÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Hatun Kabadayı’nın bir balık fabrikasında işe başlayacağı ilk gün kazanın olduğu belirtildi. Sabah işe gitmek için evden çıkan kadının dolmuştan inip çalışacağı balık fabrikasının karşısında hayatını kaybetmesi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.
AİLESİ KAHROLDU
Kazanın ardından olay yerine gelen kadının eşi Ali Kabadayı ile oğlu Aydın Kabadayı, Hatun Kabadayı’nın cansız bedeninin başında gözyaşlarına boğuldu. Yol ortasında annelerinin ve eşlerinin üzerine kapanarak feryat eden aile fertlerinin acısı çevrede bulunan vatandaşlara da duygusal anlar yaşattı. Yakınlarının ağıtları yürekleri dağladı.
Hatun Kabadayı’nın cansız bedeni jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Kazaya karışan otomobil sürücüsü Mahmut Murat G. ise İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.