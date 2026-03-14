ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’daki bir üsse düzenlenen saldırıda tanker uçaklarının imha edildiğine dair haberleri yalanladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Trump, New York Times ve Wall Street Journal’ı doğrudan hedef alarak, "Bu sefil gazeteler bizim savaşı kaybetmemizi istiyor" dedi.

The Wall Street Journal ve New York Times'ı doğrudan hedef alan Trump, medyanın "sahte haber" operasyonu yürüterek ABD'ye zarar verdiğini öne sürdü.

"UÇAKLAR VURULMADI, HEPSİ GÖREVDE"

Trump, Suudi Arabistan'daki havaalanına yönelik saldırıyı doğrulasa da uçakların imha edildiği iddialarını yalanladı. Beş uçaktan dördünde hiçbir hasar olmadığını ve bunların hizmete döndüğünü belirten Trump, hafif hasarlı olan tek uçağın da kısa sürede havalanacağını duyurdu.

Trump, "Hiçbir uçak imha edilmedi ya da buna yakın bir durum yaşanmadı; manşetler tamamen yanıltıcı" şeklinde iddialara cevap verdi.

Trump’tan "tanker" resti: "Savaşı kaybetmemizi istiyorlar!"

MEDYAYA AĞIR SUÇLAMA: "SEFİL GAZETELER"

Özellikle New York Times ve The Wall Street Journal’ı yerden yere vuran Trump, sefil gazeteler diyerek basın görevlilerine ateş püskürdü.

Trump, söz konusu medya kuruluşlarının aslında ABD'nin savaşı kaybetmesini istediğini öne sürerek, haber yapanlara yönelik "gerçekten hasta ve akıl hastası insanlar" ifadelerini kullandı.

"HALK MEDYADAN DAHA BİLİNÇLİ"

2024 seçimlerindeki galibiyetine vurgu yapan Trump, Amerikan halkının gerçekleri "Sahte Haber Medyası"ndan çok daha iyi anladığını iddia etti:

"Korkunç haberleri, gerçeklerin tam tersidir! Onlar, Amerika Birleşik Devletleri’ne verdikleri zararın farkında olmayan, gerçekten hasta ve akıl hastası insanlardır. Neyse ki, 2024'teki Büyük ve Kesin Seçim Galibiyetimizle kanıtlandığı üzere, ülkemizin insanları neler olup bittiğini Sahte Haber Medyasından çok daha iyi anlıyor!"

ABD MEDYASI NE DEMİŞTİ?

İki ABD’li yetkiliye dayandırılan haberde, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde konuşlu ABD’ye ait 5 yakıt ikmal uçağının saldırılarda vurularak hasar gördüğü bildirildi.

