Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Nuri Şahin yönetimindeki RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Süper Lig'de 25 maçta 19 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada kazanarak zirvedeki puan farkını 7'ye çıkarmayı hedefliyor.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, RAMS Başakşehir ile mücadele edecek. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Batuhan Kolak yönetecek.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Singo, Sanchez, Eren, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen

Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Kemen, Umut, Shomurodov, Yusuf, Brnic, Selke.

ZİRVEDE FARK 4 PUAN

Süper Lig'de 25 maçta 19 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, topladığı 61 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde haftaya lider girdi.

Süper Lig'de 25 haftada 12 galibiyet, 6 beraberlik, 7 yenilgi yaşayan Başakşehir, 42 puan ve averajla 5. sırada yer aldı.

Turuncu-lacivertli futbol takımI, ligdeki son 3 müsabakada sahadan galibiyetle ayrıldı. Süper Lig'de son 12 karşılaşmada sadece 1 kez yenilen ve hanesine 29 puan yazdıran RAMS Başakşehir, çıkışını Galatasaray karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

BU SEZONKİ ÜÇÜNCÜ RANDEVU

Galatasaray ile RAMS Başakşehir, bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

Ligin 9. haftasında iki takım arasında oynanan mücadele, sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası gruplarının ilk haftasında RAMS Park'ta yapılan mücadeleyi de Galatasaray 1-0 kazandı.

OKAN BURUK CEZALI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası sebebiyle bugünkü RAMS Başakşehir maçında takımının başındaki yerini alamayacak.

Beşiktaş ile geçen hafta oynanan derbinin son dakikalarında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Buruk, bugün eski takımının karşısında maça çıkamayacak.

SANE VE ABDÜLKERİM DE YOK

Galatasaray'da Alman futbolcu Leroy Sane ile milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı, cezaları nedeniyle bugünkü müsabakada forma giyemeyecek.

Beşiktaş derbisinde geçen hafta doğrudan kırmızı kartla cezalandırılan Sane ile sezon içerisindeki 4. sarı kartını gören Abdülkerim Bardakcı, cezalarından dolayı bugünkü müsabakada görev yapamayacak.

EREN ELMALI, SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, Başakşehir maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.

Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, bugünkü müsabakada da sarı kartla cezalandırılması durumunda sonraki hafta Göztepe ile oynanacak maçta yer alamayacak.

LİGDE SON 31 İÇ SAHA MAÇINDA YENİLMEDİ

Galatasaray, ligde iç sahadaki son 31 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 25 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ekip konumunda bulunuyor.

Sezonda 59 gol atan sarı-kırmızılılar, geride kalan 25 haftada ligin en golcü ekibi oldu. Galatasaray'ı bu alanda 57 golle Fenerbahçe ve 51 golle Trabzonspor takip ediyor.

Süper Lig'de bu sezon kalesinde 18 gol gören Galatasaray, Göztepe ile birlikte en az gol yiyen ekip olarak da dikkati çekiyor.

BEŞİKTAŞ VE LİVERPOOL GALİBİYETLERİYLE MORALLER YÜKSELDİ

Sarı-kırmızılı ekip, son iki resmi müsabakasında Beşiktaş ve Liverpool'u mağlup ederek moral buldu.

Ligin 25. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı ve UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u 1-0'lık skorlarla yenen Galatasaray, önemli bir eşiği geride bıraktı.

OSİMHEN, LİGDE GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Sarı-kırmızılıların Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Süper Lig'deki son 8 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

Bu dönemde Samsunspor'un 2 kez ağlarını sarsan Osimhen, Hesap.com Antalyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş'a birer gol kaydetti.

Osimhen, bu süreçte sadece ikas Eyüpspor'a gol atamadı.

SONRAKİ DURAK LİVERPOOL

Galatasaray, RAMS Başakşehir karşılaşmasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiltere devi Liverpool ile karşılaşacak.

Bu turdaki ilk maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finale yükselmek için Liverpool ile çok önemli bir mücadeleye çıkacak.

Bu kritik karşılaşmadan dolayı teknik direktör Okan Buruk'un RAMS Başakşehir'e karşı bazı mevkilerde rotasyona gitmesi bekleniyor.

GALATASARAY'A KARŞI SON 12 LİG MAÇINDA GALİBİYETİ YOK

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a uzun zamanıdır üstünlük kuramıyor.

Turuncu-lacivertliler, sarı-kırmızılı takım ile ligdeki son 12 maçta 3 beraberlik, 9 yenilgi yaşadı.

Başakşehir, Galatasaray'ı ligde son olarak 22 Kasım 2019'da mağlup etti.

Turuncu-lacivertliler, Okan Buruk yönetiminde ilk şampiyonluğuna ulaştığı 2019-20 sezonunun 12. haftasında Fatih Terim'in başında bulunduğu sarı-kırmızılı ekibi deplasmanda 1-0 yenmeyi başarmıştı.

İstanbul temsilcisinde sarı kart cezalısı Kazımcan Karataş, karşılaşmada forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Amine Harit ise Nuri Şahin'in görev vermesi halinde sahada olabilecek.

