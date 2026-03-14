Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir'i 3-0 mağlup eden Galatasaray'da futbolcular Uğurcan Çakır, Wilfried Singo ve Yunus Akgün, karşılaşmanın ardından konuştu.

"PUAN FARKINI ARTIRMA ŞANSI İYİ KULLANDIK"

Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada kazanmanın önemine vurgu yapan Uğurcan, "İlk 10-15 dakika iyi başlamadık ama sonra iyiydik. Galibiyeti hak ettik. Fenerbahçe'nin mağlubiyetinden sonra puan farkını artırma şansımız vardı ve bu şansı kullandığımız için mutluyum. Maç maç bakıyoruz. Liverpool'u yenmiştik. Bu maç bizim için önemliydi. 3 puan çok değerliydi. Şimdi Liverpool maçını düşünmeye başlayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz. Umarım başarırız." diye konuştu.

"TURU GEÇMEK İSTİYORUZ"

Liverpool maçında turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Yunus Akgün, "Bizim için çok önemli. Uğurcan Çakır'ın performansı bizim için çok önemli. Bize çok katkı sağlıyor. Onunla birlikte olduğumuz için mutluyuz. Galatasaray'ın olduğu yerde her zaman hedef şampiyonluktur. Son haftalara giriyoruz. Bugün kazanmak önemliydi. Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerimiz ve hayallerimiz yüksek. Çalışmaya başlayacağız. Mükemmel mücadele edip turu geçmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"TARAFTARIN DESTEĞİ İNANILMAZDI"

Wilfried Singo ise "İyi bir maç geçirdiğimizi düşünüyorum. Hala geliştirmemiz gereken taraflar var ama iyi bir maç çıkardık. Maç maç bakıp ona göre devam etmemiz gerekiyor. Taraftarın desteği inanılmazdı. Çok mutlu oldum golden ve taraftarın beni desteklemesinden dolayı, sadece bugün değil taraftarımız bana hep destek verdi. Daha önce de söyledim. Benim için mevki fark etmiyor. Hocamız nerede görev verirse takıma yardımcı olmak isterim." dedi.

