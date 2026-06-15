İtaliano onu çok istiyor! Juventus’un satış listesine koyduğu tecrübeli eldivenden beklenti 15 milyon avro...

Kara Kartal’da 1 numara için yabancı kaleci arayışları devam ederken İtalyan kaynaklarına göne öne çıkan isim Juventus’un İtalyan file bekçisi Michele Di Gregorio oldu.

28 yaşındaki İtalyan kaleciyi yeni teknik direktör Vincenzo İtaliano’nun çok istediği öğrenildi. 2029’a kadar mukavelesi olan ve Fiorentina’nın da gündeminde bulunan tecrübeli eldivenden Juventus’un beklentisi 15 milyon avro. Siyah beyazlılar rakamı aşağı çekmek için uğraş veriyor. Şu anda en istekli kulübün Beşiktaş olması transfer ihtimalini güçlendiriyor.

Gregorio pazarlığı! Beşiktaş, İtalyan kaleciye odaklandı

Juventus, Monza’dan kiraladığı Gregorio’nun bonservisini 2025-2026 sezonunda 14.3 milyon avroya almıştı.

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