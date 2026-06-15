Türkiye Gazetesi
Gregorio pazarlığı! Beşiktaş, İtalyan kaleciye odaklandı
İtaliano onu çok istiyor! Juventus’un satış listesine koyduğu tecrübeli eldivenden beklenti 15 milyon avro...
Özetle DinleGregorio pazarlığı! Beşiktaş, İtalyan kaleciye oda...
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Beşiktaş, 1 numaralı kaleci pozisyonu için Juventus'un İtalyan file bekçisi Michele Di Gregorio'yu kadrosuna katmak istiyor.
- Juventus'un İtalyan kaleci Michele Di Gregorio için beklentisi 15 milyon avro.
- Fiorentina da bu tecrübeli eldivenle ilgileniyor.
- Juventus, 2025-2026 sezonunda Gregorio'nun bonservisini 14.3 milyon avroya almıştı.
- Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Di Gregorio'yu istediği belirtiliyor.
- Beşiktaş'ın transfer konusunda en istekli kulüp olduğu ifade ediliyor.
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Kara Kartal’da 1 numara için yabancı kaleci arayışları devam ederken İtalyan kaynaklarına göne öne çıkan isim Juventus’un İtalyan file bekçisi Michele Di Gregorio oldu.
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28 yaşındaki İtalyan kaleciyi yeni teknik direktör Vincenzo İtaliano’nun çok istediği öğrenildi. 2029’a kadar mukavelesi olan ve Fiorentina’nın da gündeminde bulunan tecrübeli eldivenden Juventus’un beklentisi 15 milyon avro. Siyah beyazlılar rakamı aşağı çekmek için uğraş veriyor. Şu anda en istekli kulübün Beşiktaş olması transfer ihtimalini güçlendiriyor.
Juventus, Monza’dan kiraladığı Gregorio’nun bonservisini 2025-2026 sezonunda 14.3 milyon avroya almıştı.
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