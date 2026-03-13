Kayseri’de Taşhan bölgesinden çıkarılan 7,7 milyon yıllık fosiller, 3D tarama ve yazıcı teknolojisiyle birebir anatomik ölçülerinde minyatürleştirilerek Türkiye'nin doğal tarihine ışık tutacak Paleontoloji Müzesi için hazırlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilim Merkezi'nde yapılan çalışmalar ile Taşhan bölgesindeki çalışmalarda çıkarılan fosiller, döneminde yaşamış olan canlıların anatomik ölçülerine bağlı kalarak 3D tarayıcı ve yazıcılar ile basıldıktan sonra minyatür olarak hazırlanıyor. Minyatür fosiller daha sonra boyanarak sergilenecekleri güne hazırlanıyor. Yapılan çalışma ile ayrıca kazı bölgesindeki faunanın da açılacak olan Paleontoloji Müzesi'nde sergilenerek, ziyaretçilerin tarihi daha yakından tanıması hedefleniyor.

3D yazıcıdan 7,7 milyon yıllık miras: Asırlar öncesine ait fosiller minyatürleştiriliyor

"7,7 MİLYON YIL ÖNCEYE TARİHLENDİRİLEN MİNYATÜRLER"

Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Uzman Antropolog Ömer Dağ, "Burada görülen örnekler Yamula Barajı çevresinde çıkan 7,7 milyon yıl önceye tarihlendirilen faunamızın aslında minyatürleri. Burada file ait örneğimiz var, zürafaya ait örneğimiz var, gergedanımız var, kılıç dişli kaplanımız var. Bire bir anatomik ölçülerine bağlı kalarak Paleoart çalışmalarından da yola çıkarak biz bunların minyatür çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Öncelikle ilk aşamada bizim arkadaşlarımız ölçülerine bağlı kalarak minyatürünü oluşturuyor. Minyatür daha sonra 3D tarayıcılarla tarandıktan sonra yine 3D yazıcılarla basılarak ortaya çıkarılıyor. Ortaya çıkan ürün en sonunda boyanıp hazır hale geliyor" dedi.

"TÜRKİYE'NİN DOĞAL TARİHİNE IŞIK TUTUYORUZ"

Ömer Dağ, amaçlarının vatandaşların o dönemde yaşayan canlıların neye benzediklerini benimsemesi olduğunu söyleyerek, "Bunu yapmamızdaki amaç, gelen ziyaretçilerimizin o dönem yaşamış canlıların nasıl bir anatomide, görüntüde olduğunu daha kolay benimseyebilmesi için yaptığımız bir çalışma. Yakında açılacak olan Paleontoloji Müzesi'nde Türkiye'nin doğal tarihine ışık tuttuğumuzu ve burada çıkan ürünlerin eşsiz olduğunu ziyaretçilerimiz gelip gözlemleyebilir. Şu an 5-6 tane ürünümüz hazır elimizde ama biz faunanın genelini ayaklandırmayı planlıyoruz. İlk hedefimiz 10'a yakın bir canlıyı ayaklandırmış ve minyatür hale getirmiş olmak. 7,7 milyon yılı aslında minyatür bir hale getirip gelen ziyaretçilerimizle buluşturmayı planlıyoruz. Biz çalışmalarımızda bize destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Kayseri İl Kültür Müdürlüğü'ne, Kayseri Müze Müdürlüğü'ne ve bize bu imkanları sağladığı için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

