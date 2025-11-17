17 Kasım Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında, yepyeni bölümleriyle birbirinden iddialı yapımlar yer alıyor. Uzak Şehir'de Boran'ın ayağa kalmasıyla heyecan doruğa ulaşırken Hızlı ve Öfkeli 10 ATV ekranlarında yer alacak. İşte 17 Kasım 2025 Pazartesi TV yayın akışı...

17 Kasım Pazartesi Kanal D, Show TV, Star TV, NOW, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı listesi belli oldu. Bu akşam televizyonda hangi diziler var? sorusu merak ediliyor.

Bu akşam hangi diziler var? 17 Kasım 2025 TV yayın akışı

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

17 Kasım güncel yayın akışı listesine göre, Kanal D'de Uzak Şehir, TRT1'de Cennetin Çocukları, Show Tv'de Güldür Güldür Show, Atv'de Hızlı ve Öfkeli 10, Now'da Ölümlü Dünya 2 ekrana gelecek.

Bu akşam hangi diziler var? 17 Kasım 2025 TV yayın akışı

17 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Cennetin Çocukları

00:15 - Portreler "Mahzuni"

01:35 - Yerli Dizi

04:00 - Seksenler

04:45 - Lingo Türkiye

Bu akşam hangi diziler var? 17 Kasım 2025 TV yayın akışı

17 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Uzak Şehir

00:15 - Arka Sokaklar

02:45 - Poyraz Karayel

04:45 - Üç Kız Kardeş

Bu akşam hangi diziler var? 17 Kasım 2025 TV yayın akışı

17 KASIM ATV YAYIN AKIŞI

20:00 – Hızlı ve Öfkeli 10

22:45 - Kuruluş Orhan

01:50 - Gözleri Karadeniz

04:20 - Kardeşlerim

Bu akşam hangi diziler var? 17 Kasım 2025 TV yayın akışı

17 KASIM STAR TV YAYIN AKIŞI

19:00 – Star Haber

20:00 – Otel Transilvanya 4: Transformanya

21:45 - Otel Transilvanya 4: Transformanya

23:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

02:30 - Yüksek Sosyete

04:00 - Hanım Köylü

05:30 - Söz

Bu akşam hangi diziler var? 17 Kasım 2025 TV yayın akışı

17 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Güldür Güldür Show

00:15 - Bahar

02:45 - Veliaht

Bu akşam hangi diziler var? 17 Kasım 2025 TV yayın akışı

17 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 – Oynat Bakalım

09:00 - Gel Konuşalım

13:15 - MasterChef Türkiye

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

03:30 - Gel Konuşalım

SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası