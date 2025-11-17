Bu akşam hangi diziler var? 17 Kasım 2025 TV yayın akışı
17 Kasım Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında, yepyeni bölümleriyle birbirinden iddialı yapımlar yer alıyor. Uzak Şehir'de Boran'ın ayağa kalmasıyla heyecan doruğa ulaşırken Hızlı ve Öfkeli 10 ATV ekranlarında yer alacak. İşte 17 Kasım 2025 Pazartesi TV yayın akışı...
17 Kasım Pazartesi Kanal D, Show TV, Star TV, NOW, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı listesi belli oldu. Bu akşam televizyonda hangi diziler var? sorusu merak ediliyor.
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
17 Kasım güncel yayın akışı listesine göre, Kanal D'de Uzak Şehir, TRT1'de Cennetin Çocukları, Show Tv'de Güldür Güldür Show, Atv'de Hızlı ve Öfkeli 10, Now'da Ölümlü Dünya 2 ekrana gelecek.
17 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Cennetin Çocukları
00:15 - Portreler "Mahzuni"
01:35 - Yerli Dizi
04:00 - Seksenler
04:45 - Lingo Türkiye
17 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Uzak Şehir
00:15 - Arka Sokaklar
02:45 - Poyraz Karayel
04:45 - Üç Kız Kardeş
17 KASIM ATV YAYIN AKIŞI
20:00 – Hızlı ve Öfkeli 10
22:45 - Kuruluş Orhan
01:50 - Gözleri Karadeniz
04:20 - Kardeşlerim
17 KASIM STAR TV YAYIN AKIŞI
19:00 – Star Haber
20:00 – Otel Transilvanya 4: Transformanya
21:45 - Otel Transilvanya 4: Transformanya
23:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02:30 - Yüksek Sosyete
04:00 - Hanım Köylü
05:30 - Söz
17 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI
18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Güldür Güldür Show
00:15 - Bahar
02:45 - Veliaht
17 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 – Oynat Bakalım
09:00 - Gel Konuşalım
13:15 - MasterChef Türkiye
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
03:30 - Gel Konuşalım