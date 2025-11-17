Budapeşte’de yapılması planlanan ancak son anda iptal edilen kritik zirvenin ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki liderin buluşmasını engelleyen şartların hala ortadan kalkmadığını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması planlanan yeni zirveye ilişkin soruları cevapladı.

Peskov, iki liderin Budapeşte’de buluşmasının planlandığını ancak iptal edildiğini hatırlatarak şu açıklamayı yaptı:

"Hazırlıklar tamamlanır tamamlanmaz ve şartlar oluşur oluşmaz Trump-Putin zirvesinin yapılacağını umuyoruz."

"ŞARTLARIN NE ZAMAN OLUŞACAĞINI ÖNGÖRMEK ZOR"

Peskov, hem Rusya hem ABD tarafının görüşmenin yapıcı olabilmesi için kapsamlı hazırlık gerektiği konusunda mutabık olduğunu söyledi.

Zirvenin iptal edilmesinin ardından Moskova’nın fırsat kaçırıp kaçırmadığı yönündeki konuya ilişkin şunları belirtti:

"Bu şartların ne zaman ortaya çıkacağını şu anda tahmin etmek zor. Tabii ki hepimiz bu şartların bir an önce gerçekleşmesini istiyoruz."

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ NEDEN ÇIKMAZA GİRDİ?

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ekim’de Ukrayna’daki savaşı sonlandırmak amacıyla Putin’le Macaristan’da bir araya gelmeyi planladığını duyurmuş, ancak 23 Ekim’de yaptığı açıklamada diplomatik süreçte ilerleme kaydedilemediği gerekçesiyle görüşmeyi iptal etmişti.

Bu süreçte ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın savaşın sonlandırılması yönünde ciddi bir adım atmaması nedeniyle Rosneft ve Lukoil başta olmak üzere birçok Rus enerji şirketine yaptırım uygulamıştı.

MÜZEYYEN BIYIK

