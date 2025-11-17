Polonya’nın doğusunda sabah saatlerinde yaşanan patlama, ülkede güvenlik alarmını en üst seviyeye taşıdı. Varşova–Lublin hattında rayları parçalayan patlayıcı cihaz, bölgeden geçen trenlerin son anda durdurulmasını sağlarken olayın sabotaj olduğu resmen doğrulandı. Hattın Ukrayna’ya askeri ve insani yardım taşımada kritik rol oynaması, saldırının arkasındaki olası aktörlere dair soru işaretlerini daha da büyüttü.

Polonya’nın doğusunda, Varşova ile Lublin arasındaki yoğun demiryolu hattında dün sabah bir patlayıcı cihaz infilak etti. Rayların bir bölümünün tamamen kopması üzerine bölgesel bir yolcu treninin sürücüsü durumu fark ederek alarma geçti.

Patlamanın ardından bölgede acil servisler ve savcılık ekipleri çalışmalarını başlattı.

TUSK: EN KÖTÜ KORKULARIMIZ DOĞRULANDI

Polonya Başbakanı Donald Tusk, sabah saatlerinde olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Tusk patlamaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Maalesef en kötü korkularımız doğrulandı. Varşova-Lublin güzergahında bir sabotaj eylemi gerçekleşti. Patlayıcı bir cihazın patlaması demiryolu raylarını tahrip etti."

Tusk, saldırıyı “Polonya devletinin ve vatandaşlarının güvenliğini hedef alan eşi görülmemiş bir sabotaj eylemi” olarak tanımladı ve “Destekçileri kim olursa olsun failleri yakalayacağız” dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI: SABOTAJ OLDUĞUNDAN HİÇ ŞÜPHE YOK

Polonya İçişleri Bakanı Marcin Kierwiński, olayın kesin olarak sabotaj olduğunu açıkladı. Bakan, aynı demiryolu hattının başka bir bölümünde de hasar tespit edildiğini ve bu alanın da soruşturulduğunu duyurdu.

UKRAYNA’YA YARDIM GÜZERGÂHI HEDEF ALINDI

Varşova–Lublin hattı, Avrupa’dan Ukrayna’ya gönderilen askeri ve insani yardımın taşındığı en kritik güzergâhlardan biri olarak biliniyor. Tusk, bu hattın kasıtlı olarak hedef alınmış olabileceğini söyledi.

POLONYA’DA ALARM SEVİYESİ YÜKSELDİ

Patlama, Eylül ayında 20’den fazla insansız hava aracının Polonya hava sahasına girmesiyle yükselen güvenlik endişelerinin ardından geldi. Polonya ve NATO müttefiklerinin olayla ilgili yeni adımlar atması bekleniyor.

