Polonya’da raylar havaya uçtu! Sabotaj saldırısında gözler Rusya’ya çevrildi
Polonya’nın doğusunda sabah saatlerinde yaşanan patlama, ülkede güvenlik alarmını en üst seviyeye taşıdı. Varşova–Lublin hattında rayları parçalayan patlayıcı cihaz, bölgeden geçen trenlerin son anda durdurulmasını sağlarken olayın sabotaj olduğu resmen doğrulandı. Hattın Ukrayna’ya askeri ve insani yardım taşımada kritik rol oynaması, saldırının arkasındaki olası aktörlere dair soru işaretlerini daha da büyüttü.
- Polonya'nın doğusundaki Varşova-Lublin demiryolu hattında bir patlayıcı cihaz infilak ederek raylara hasar verdi.
- Başbakan Donald Tusk ve İçişleri Bakanı Marcin Kierwiński, olayın bir sabotaj eylemi olduğunu doğruladı.
- Hedef alınan Varşova-Lublin hattı, Avrupa'dan Ukrayna'ya askeri ve insani yardım taşıyan kritik bir güzergah.
- Aynı demiryolu hattının başka bir bölümünde de hasar tespit edildi ve soruşturuluyor.
- Olay, Polonya'da güvenlik endişelerini artırırken, NATO müttefikleriyle yeni adımlar atılması bekleniyor.
Polonya’nın doğusunda, Varşova ile Lublin arasındaki yoğun demiryolu hattında dün sabah bir patlayıcı cihaz infilak etti. Rayların bir bölümünün tamamen kopması üzerine bölgesel bir yolcu treninin sürücüsü durumu fark ederek alarma geçti.
Patlamanın ardından bölgede acil servisler ve savcılık ekipleri çalışmalarını başlattı.
TUSK: EN KÖTÜ KORKULARIMIZ DOĞRULANDI
Polonya Başbakanı Donald Tusk, sabah saatlerinde olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Tusk patlamaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Maalesef en kötü korkularımız doğrulandı. Varşova-Lublin güzergahında bir sabotaj eylemi gerçekleşti. Patlayıcı bir cihazın patlaması demiryolu raylarını tahrip etti."
Tusk, saldırıyı “Polonya devletinin ve vatandaşlarının güvenliğini hedef alan eşi görülmemiş bir sabotaj eylemi” olarak tanımladı ve “Destekçileri kim olursa olsun failleri yakalayacağız” dedi.
İÇİŞLERİ BAKANI: SABOTAJ OLDUĞUNDAN HİÇ ŞÜPHE YOK
Polonya İçişleri Bakanı Marcin Kierwiński, olayın kesin olarak sabotaj olduğunu açıkladı. Bakan, aynı demiryolu hattının başka bir bölümünde de hasar tespit edildiğini ve bu alanın da soruşturulduğunu duyurdu.
UKRAYNA’YA YARDIM GÜZERGÂHI HEDEF ALINDI
Varşova–Lublin hattı, Avrupa’dan Ukrayna’ya gönderilen askeri ve insani yardımın taşındığı en kritik güzergâhlardan biri olarak biliniyor. Tusk, bu hattın kasıtlı olarak hedef alınmış olabileceğini söyledi.
POLONYA’DA ALARM SEVİYESİ YÜKSELDİ
Patlama, Eylül ayında 20’den fazla insansız hava aracının Polonya hava sahasına girmesiyle yükselen güvenlik endişelerinin ardından geldi. Polonya ve NATO müttefiklerinin olayla ilgili yeni adımlar atması bekleniyor.