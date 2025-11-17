Meryem Boz Survivor 2026'ya katılacak mı? Acun cevapladı
Türk voleybol tarihinin efsanevi isimlerinden Meryem Boz'un, Survivor 2026 kadrosuna dahil olduğu yönünde çıkan iddialar, magazin ve spor gündemine bomba gibi düştü. Peki, Meryem Boz Survivor 2026'ya katılacak mı? Ünlü yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı son noktayı koydu.
- Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden Meryem Boz'un Survivor 2026'ya katılımını duyurdu.
- Meryem Boz 3 Şubat 1988 doğumlu İstanbul'da büyüyen başarılı bir Türk voleybolcudur.
- Daha önce birçok önemli takımda oynayan Boz, Sultanlar Ligi'nde Sarıyer Belediyespor'da oynamaktadır.
Survivor 2026 Ünlüler&All Star yarışması için hazırlıklar sürüyor. Acun Ilıcalı, Survivor 2026’da yer alacak yarışmacıları sosyal medya hesaplarından teke tek duyurmaya devam ediyor.
Şimdiyse efsane voleybolcu Meryem Boz'un Survivor 2026’da yer alacağı konuşulmaya başlandı. Acun Ilıcalı merak edilen iddialara cevap verdi.
MERYEM BOZ SURVİVOR 2026'YA KATILACAK MI?
Meryem Boz Survivor 2026'ya katılacaktır. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla güzel haberi duyurdu.
Ilıcalı "Milli voleybolcumuz Meryem Boz Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Efsane sporcumuza gönülden başarılar diliyorum.." ifadelerine yer verdi.
Meryem Boz, Survivor 2026 Ünlüler&All Star’da yer alacak.
MERYEM BOZ KİMDİR?
Meryem Boz 3 Şubat 1988, Eskişehir'de doğdu. 2025 yılı itibarıyla 37 yaşında olan Meryem Boz, Sultanlar Ligi profesyonel takımlarından Sarıyer Belediyespor'da pasör çaprazı olarak oynadı. Türk profesyonel voleybolcudur.
Eskişehir DSİ Bentspor yetişen voleybolcu daha öncesinde; İlbank, Atom Trefl Sopot, Fenerbahçe, Halkbank, 3BB Nakornnont, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Seramiksan, Galatasaray, Aydın Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank ve Bahçelievler Belediyespor'da oynadı.