ABD’li oyuncuya film prömiyerinde kabusu yaşatmıştı! Takıntılı hayranın cezası kesildi
Singapur'da ABD'li oyuncu ve şarkıcı Ariana Grande'yi, başrolünde oynadığı filmin prömiyerinde bariyerleri aşıp sert biçimde tutan Avustralyalı hayranı Johnson Wen, 9 gün hapis cezasına çarptırıldı.
- Johnson Wen, 13 Kasım'da Singapur'daki "Wicked: For Good" filmi prömiyerinde Ariana Grande'yi rahatsız etti.
- Wen, bariyerden atlayarak Grande'yi omuzlarından tutarak sarmasıyla gündem oldu.
- Olay sonrası gözaltına alınan Wen, anların videosunu sosyal medyada paylaşmıştı.
- Mahkeme, "kamuya rahatsızlık vermek" suçundan Wen'i 9 gün hapis cezasına çarptırdı.
BBC'nin haberine göre Singapur'da mahkeme, "Wicked: For Good" filminin 13 Kasım'da Singapur'daki Asya prömiyerinde Grande'yi rahatsız eden 26 yaşındaki Avustralyalı Johnson Wen'e ilişkin kararını açıkladı.
HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Mahkeme, 'kamuya rahatsızlık verdiğini kabul eden' Wen'i 9 gün hapis cezasına çarptırdı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU
Wen'in, "Wicked: For Good" filminin prömiyerinde bariyerden atlayarak oyuncuların hayranlarını selamladığı 'sarı halı' alanına izinsiz geçmesi ve filmin başrolündeki Grande'yi sert şekilde omuzlarından tutarak sarması, sosyal medyada gündem olmuştu.
Güvenlik görevlileri ve Grande'nin başrolü paylaştığı ünlü oyuncu Cynthia Erivo'nun müdahalesiyle ABD'li oyuncudan uzaklaştırılan Wen, gözaltına alınmıştı.
ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'daki hesabından o anların videosunu paylaşan Wen, "Sevgili Ariana Grande, sarı halıda seninle zıplamama izin verdiğin için teşekkürler." ifadesini kullanmıştı.