ABD’nin Alabama eyaletinde yaşayan Delyla McCay'e ablasıyla birlikte evlerinin önünde oturduğu sırada bir köpek saldırdı. Korkunç olayın ardından hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan çocuğun yüzüne ve vücuduna çok sayıda dikiş atıldığı bildirildi.

Dehşete düşüren olay, ABD’nin Alabama eyaletinde yaşandı. 7 Kasım’da evinin önünde ablasıyla birlikte oturan Delyla McCay’e sahibinin tasmasını bırakması üzerine bir köpek saldırdı.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki görgü tanıkları, talihsiz çocuğu kurtarmak için harekete geçti. Uzun süren uğraşlar sonucu köpek kontrol altına alınırken, olaya müdahale eden çok sayıda kişi de yaralandı. Korkunç olayda yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan talihsiz Delyla, acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

Delyla McCay

"ÇIĞLIK BİLE ATAMADI"

Olayın ardından konuşan acılı anne ise, kızının olay esnasında korkudan titrediğini ve çığlık bile atamadığını söyledi. Kızının yüzü ve vücuduna çok sayıda dikiş atıldığını söyleyen anne, Delyla’nın iyileştikten sonra birçok estetik ameliyat olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

"Hayatımda hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım ve kimsenin başına gelmesini istemem." diyen anne, kızının kuduz aşısı da dahil olmak üzere birçok tedavi aldığını bildirdi.

Cullman İlçe Hayvan Hizmetleri Müdürü Randy Bannister ise söz konusu köpeğin uyutulduğunu doğruladı.

ZEYNEP ERDİVANLI

