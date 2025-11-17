Japonya, son dönemde giderek artan ayı saldırılarıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Akita eyaletindeki alışveriş merkezine giren bir ayı olay yerine sevk edilen ekipler tarafından öldürüldü.

Kyodo ajansının haberine göre, Akita eyaletindeki alışveriş merkezine yerel saatle 11.20 civarında ayı girdi. Olay yerine intikal eden polis, alışveriş merkezindeki tüm müşterilerin güvenli şekilde tahliye edilmesini sağladı.

Polis, alışveriş merkezinin girişlerini kapattı ve bölgede trafik kısıtlamaları uyguladı.

EELKTROŞOK TABANCASIYLA VURDULAR

Öte yandan ekipler tarafından sakinleştirici iğne ile bayıltılan ayı, elektroşok tabancasıyla öldürüldü. Alışveriş merkezi günün geri kalanında kapalı kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

JAPONYA AYI SALDIRILARIYLA KARŞI KARŞIYA

Tokyo hükümeti, son dönemde artan ayı saldırılarına karşı tedbir amacıyla ülkenin kuzeyinde saldırıların yoğunlaştığı Akita eyaletine asker gönderme kararı almıştı.

Japonya hükümeti, 31 Ekim'de ayı saldırılarıyla mücadele için yeni lisanslı avcıların istihdam edilmesinin planlandığını açıklamıştı.

Başbakan Takaiçi Sanae, 12 Kasım'da ülkede giderek artan ayı saldırılarına karşı yerel yönetimlere ek bütçe teklifi sunmayı planladıklarını bildirmişti.

ZEYNEP ERDİVANLI

