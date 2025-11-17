Hazine yarın kira sertifikası doğrudan satışını gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 yıl vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli TLREFK endeksli kira sertifikası doğrudan satışını gerçekleştirecek.
Özetle
Kaydet
Ekonomi 52 dk önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 yıllık, 6 ayda bir kira ödemeli ve TLREFK endeksli bir kira sertifikası doğrudan satışına çıkacak.
- Kira sertifikası 728 gün vadeli.
- Kira ödemesi 6 ayda bir yapılacak.
- Kira getirisi TLREFK endeksine bağlı olacaktır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın kira sertifikası doğrudan satışını yapacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli, kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR