Türkiye Gazetesi E-Gazete
Arama
SON DAKİKA YAZARLAR GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR YAŞAM BİZİM SAYFA RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gazete 03:10
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

Duâmızın kabul olması için...

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Dinle
Kaydet
Türkiye Gazetesi
Duâmızın kabul olması için...
0:00 0:00
1x
a- | +A

İmâm-ı Şa’rânî hazretleri,Seyyid Ahmed-i Bedevîhazretleri hakkında şunu anlatıyor:

Bu zât için her sene mevlid cemiyeti tertiplenirdi. Bir sene bu mevlid cemiyeti gününden bir gün önce, Ahmed Bedevî hazretlerini rüyâda gördüm.

Çok nûrluydu.Bana bakıp;

“Kardeşim! Bu sene bizim mevlid cemiyetimize gelirseniz, size melûhiye yemeği ikrâm ederiz”buyurdu.

Uyanıp mevlid için yola çıktım.

Ve vaktinde yetiştim cemiyete.

Ancak kime misâfir olsam “melûhiye yemeği” ikrâm ediyorlardı bana.

Merak edip, sordum.

Ve şunu öğrendim ki;meğer o büyük zât, herkesin rüyâsına girip bu hususta tembîh etmiş.

Hiç şaşırmadım.

Zîra onun için normaldi bu hâller.

● ● ●

Bir gün sevdikleri “Efendim, duâlarımızın kabul olması için şartlar var mıdır?” diye sordular.

Büyük zât cevâben;

“Evet var. Önce Ehl-i sünnet îtikadında olmak ve dört hak mezhebden birinde bulunmak, ayrıca farzları yapmak da lâzımdır”buyurdu.

● ● ●

Yine bir sohbetinde;“Kardeşlerim! Ben sizlere, müminin alâmetlerinden birini diyeyim mi?”diye sordu.

Seviniriz efendim” dediler.

Cevâbında;

“Mümin; verdiği zaman sevinen, günah işlediği zaman üzülen kişidir”buyurdu.

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
ÖNE ÇIKANLAR
Tesla, Togg, BYD... Eski markaların korkulu rüyası yeni nesil oldu
Tesla, Togg, BYD... Eski markaların korkulu rüyası yeni nesil oldu
Kaydet
SUV fırtınası sedanları vurdu! Egea ve Megane için yolun sonu göründü
SUV fırtınası sedanları vurdu! Egea ve Megane için yolun sonu göründü
Kaydet
Avrupa’nın kalbine Türk estetiği damgası! 'Türk Sanatı Platformu' Paris’te hayata geçirildi
Avrupa’nın kalbine Türk estetiği damgası! 'Türk Sanatı Platformu' Paris’te hayata geçirildi
Kaydet