Duâmızın kabul olması için...

İmâm-ı Şa’rânî hazretleri,Seyyid Ahmed-i Bedevîhazretleri hakkında şunu anlatıyor:

Bu zât için her sene mevlid cemiyeti tertiplenirdi. Bir sene bu mevlid cemiyeti gününden bir gün önce, Ahmed Bedevî hazretlerini rüyâda gördüm.

Çok nûrluydu.Bana bakıp;

“Kardeşim! Bu sene bizim mevlid cemiyetimize gelirseniz, size melûhiye yemeği ikrâm ederiz”buyurdu.

Uyanıp mevlid için yola çıktım.

Ve vaktinde yetiştim cemiyete.

Ancak kime misâfir olsam “melûhiye yemeği” ikrâm ediyorlardı bana.

Merak edip, sordum.

Ve şunu öğrendim ki;meğer o büyük zât, herkesin rüyâsına girip bu hususta tembîh etmiş.

Hiç şaşırmadım.

Zîra onun için normaldi bu hâller.

● ● ●

Bir gün sevdikleri “Efendim, duâlarımızın kabul olması için şartlar var mıdır?” diye sordular.

Büyük zât cevâben;

“Evet var. Önce Ehl-i sünnet îtikadında olmak ve dört hak mezhebden birinde bulunmak, ayrıca farzları yapmak da lâzımdır”buyurdu.

● ● ●

Yine bir sohbetinde;“Kardeşlerim! Ben sizlere, müminin alâmetlerinden birini diyeyim mi?”diye sordu.

Seviniriz efendim” dediler.

Cevâbında;

“Mümin; verdiği zaman sevinen, günah işlediği zaman üzülen kişidir”buyurdu.

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...