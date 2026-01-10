10 Ocak tarihinin anlamı sosyal medyadaki paylaşımlar nedeniyle bir kez daha gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın da aralarında olduğu birçok isim 10 Ocak tarihine ilişkin paylaşımlarda bulundu. Peki, 10 Ocak ne günü, önemi ne?

Her yıl 10 Ocak, Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor. Gazeteciler farklı ortamlarda, kimi zaman zor koşullarda çalışmalarını sürdürerek haber, fotoğraf ve görüntü üretmeye çalışıyorlar. Gazeteciler, özellikle çatışma ortamları ve protesto eylemlerinde tehlike altında görev yapıyor.

10 Ocak ne günü? Sosyal medya paylaşımlarıyla hatırlatılıyor

ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ TARİHÇESİ

1961'de 212 sayılı Fikir İşçileri Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 10 Ocak günü, 1962-1971 arasında "Çalışan gazeteciler bayramı" adıyla kutlanmış; 1971 yılında bazı haklarının geri alınması üzerine kutlama gününün adı "Çalışan gazeteciler günü" olarak değiştirilmiştir.

4 Ocak 1961’de kabul edilen ve basın çalışanlarına bazı haklar ve yasal güvence sağlayan 212 sayılı Fikir İşçileri Kanunu'nun Resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği 10 Ocak günü, 1962'den itibaren bir kutlama günü olmuştur.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN 10 OCAK MESAJI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Duran; "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, basın mensuplarımızın haklarının korunması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve güvenli bir medya ekosisteminin tesis edilmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen "Gazeteciliğin Yolculuğu Fotoğraf Sergisi"ni, basın mensupları ve ziyaretçilerle buluşturduklarını, ardından Cumhurbaşkanlığı muhabirleri ile bir araya geldiklerini belirten Duran, şunları kaydetti:

"Sergimiz, gazeteciliğin tarihsel serüvenini görsel bir anlatımla gelecek nesillere aktarmayı, basın emekçilerinin hafızalarda yer eden anlarını görünür kılmayı amaçlamaktadır. Sergide; Başkanlığımız ve Anadolu Ajansı arşivlerinden derlenen, 1923-2024 yılları arasındaki gazetecilik faaliyetlerine ve Türkiye'nin siyasi hafızasına ışık tutan 59 fotoğraf karesi yer almaktadır.

Bu özel günde, hakikatin izini süren, dezenformasyonla mücadelede en ön safta yer alan, gece gündüz demeden doğru bilgi için emek veren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü gönülden kutluyorum. Görevleri başında hayatını kaybeden ve katledilen basın emekçilerini rahmetle anıyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, basın mensuplarımızın haklarının korunması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve güvenli bir medya ekosisteminin tesis edilmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

