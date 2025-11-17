Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın sabah saatlerinde anjiyo operasyonu geçirdiğinin açıklanması üzerine gözler sağlık durumuna çevrildi. Kulübün bilgilendirmesinin ardından operasyonun nedeni ve son durumuna ilişkin detaylar gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Sergen Yalçın kalp krizi mi geçirdi merak ediliyor.

Beşiktaş Kulübü’nün Sergen Yalçın’ın anjiyo operasyonu geçirdiğini duyurması sonrası sosyal medyada pek çok iddia dolaşmaya başladı. Özellikle kalp krizi geçirip geçirmediği yönündeki sorular hızla arttı. Futbolseverler, tecrübeli teknik direktörün sağlık durumuna ilişkin açıklamaları takip ediyor.

SERGEN YALÇIN KALP KRİZİ Mİ GEÇİRDİ?

Beşiktaş’ın yaptığı resmi açıklamada, Sergen Yalçın’ın sabah saatlerinde anjiyo operasyonu geçirdiği belirtildi ancak kalp kriziyle ilgili herhangi bir ifade kullanılmadı. Anjiyo, damarların durumunu incelemek ve muhtemel bir risk olup olmadığını tespit etmek amacıyla uygulanan tıbbi bir işlemdir.,

Sergen Yalçın'ın sağlık durumu nasıl?

Kulübün açıklamasına göre, Sergen Yalçın’ın sağlık durumu iyi ve operasyonun ardından toparlanma süreci olumlu ilerliyor. Teknik direktörün kısa süre içinde günlük rutinine dönmesi bekleniyor. Beşiktaş, açıklamasında Yalçın’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Beşiktaş açıklamasında, "Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir.

Sergen Yalçın’ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sergen Yalçın

SERGEN YALÇIN KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?

5 Kasım 1972'de İstanbul'da doğan Sergen Yalçın, 10 yaşında Beşiktaş altyapısında futbola başladı ve 1991'de A takıma yükseldi. Beşiktaş formasıyla 1991-92 ve 1994-95 sezonlarında Türkiye Şampiyonu oldu. 1994'te Türkiye Kupası'nı kazandı, 1992 ve 1994'te Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

Yalçın, 1997 yılında 5 milyon dolar karşılığında İstanbulspor'a transfer oldu. İki sezon sonra Jetpa Holding ile sözleşme imzalayan Yalçın oradayken Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydi.

2000-2002 yıllarında Galatasaray ile Türkiye Ligi'ni kazandı. 2002'de Beşiktaş'a dönerek siyah beyazlıların 100. yılında şampiyonluğu getiren golü attı. 2006'da Türkiye Kupası'nı kazandı ve aynı sezon Etimesgut Şekerspor'a transfer oldu. 1993-2003 yılları arasında giydiği milli forma ile 41 maça çıktı ve 5 gol, 10 asistlik performans sergiledi. 2007-2008 sezonunda Eskişehirspor'da forma giydi ve futbol hayatı sona erdi. 2008 yılında Beşiktaş altyapısında başladığı antrenörlük kariyerine çeşitli Süper Lig kulüplerinde devam etti. Son olarak Beşiktaş'ı çalıştırmaktadır.

İREM ÖZCAN

