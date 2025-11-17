Hakkında akaryakıt kaçakçılığı soruşturması başlatılan ve üst yönetimi tutuklanan Türkiye Petrolleri, konkordato ilan etti. 1 milyar TL borcu olduğu ileri sürülen şirket için 3 aylık geçici mühlet kararı verildi. Şirketin mali yapısı kapsamlı bir şekilde denetlenecek.

Geçtiğimiz günlerde akaryakıt kaçaklığı ile gündeme gelen Türkiye Petrolleri A.Ş. yaşanan krizin ardından iflasın eşiğine geldi.

1 MİLYAR TL'LİK VURGUNLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçen haftalarda yapılan operasyonla sarsılmıştı. Antalya ve Hatay'daki akaryakıt rafinerilerinden yaklaşık 1 milyar TL'lik akaryakıt çalınmasının ortaya çıkmasıyla operasyon düzenlenmiş ve üst düzey yöneticileri tutuklanmıştı. Zülfikarlar Holding’ bağlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari’nin ise yurt dışında olduğu öğrenilmişti.

1 milyar liralık vurgunla gündeme gelmişti! Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti

KONKORDATO BAŞVURUSU YAPTI

Yaşananların ardından Türkiye Petrolleri, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, şirketin talebi üzerine aktif varlıklarıyla ilgili tedbir kararı verdi.

İFLAS KARARI ÇIKABİLİR

3 aylık geçici mühlet kararı verilen şirketin mali yapısı incelenecek. Kapsamlı denetimin ardından şirketin iflas edip etmeyeceği belli olacak.

MESUT ŞAHİN

Haberle İlgili Daha Fazlası