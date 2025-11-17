1 milyar liralık vurgunla gündeme gelmişti! Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti
Hakkında akaryakıt kaçakçılığı soruşturması başlatılan ve üst yönetimi tutuklanan Türkiye Petrolleri, konkordato ilan etti. 1 milyar TL borcu olduğu ileri sürülen şirket için 3 aylık geçici mühlet kararı verildi. Şirketin mali yapısı kapsamlı bir şekilde denetlenecek.
- Antalya ve Hatay'daki rafinerilerde yaklaşık 1 milyar TL değerinde akaryakıt çalındı.
- Yöneticiler tutuklanırken, Zülfikarlar Holding bağlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı yurt dışında olduğu öğrenildi.
- Şirket, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusunda bulundu.
- Mahkeme, şirketin talebi üzerine aktif varlıklarıyla ilgili tedbir kararı verdi.
- 3 aylık geçici mühlet verildi ve şirketin mali yapısı incelenecek.
Geçtiğimiz günlerde akaryakıt kaçaklığı ile gündeme gelen Türkiye Petrolleri A.Ş. yaşanan krizin ardından iflasın eşiğine geldi.
1 MİLYAR TL'LİK VURGUNLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Geçen haftalarda yapılan operasyonla sarsılmıştı. Antalya ve Hatay'daki akaryakıt rafinerilerinden yaklaşık 1 milyar TL'lik akaryakıt çalınmasının ortaya çıkmasıyla operasyon düzenlenmiş ve üst düzey yöneticileri tutuklanmıştı. Zülfikarlar Holding’ bağlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari’nin ise yurt dışında olduğu öğrenilmişti.
KONKORDATO BAŞVURUSU YAPTI
Yaşananların ardından Türkiye Petrolleri, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, şirketin talebi üzerine aktif varlıklarıyla ilgili tedbir kararı verdi.
İFLAS KARARI ÇIKABİLİR
3 aylık geçici mühlet kararı verilen şirketin mali yapısı incelenecek. Kapsamlı denetimin ardından şirketin iflas edip etmeyeceği belli olacak.