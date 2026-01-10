Bursa'da cadde ortasında drift atan sürücü, araç satıldığı için ceza almayacağını düşündü. Polis ekipleri tarafından tespit edilen şahsa 58 bin TL ceza yazıldı, ehliyetine ise 2 ay süreyle el konuldu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Minareli Çavuş Mahallesi'nde edinilen bilgilere göre, lüks aracıyla cadde üzerinde ilerleyen sürücü, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde drift attı.

Görüntüler üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, plaka üzerinden sürücüyü tespit etti. Yapılan incelemede sürücünün M.B.A olduğu belirlendi. Araştırmada aracın olaydan bir kaç gün sonra satıldığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili olarak sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, 58 bin TL idari para cezası kesildi.

Cadde ortasında yaptıkları şoke etti! Cezası 58 bin lira oldu

