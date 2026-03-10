ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya fenomeni olan en büyük torunu Kai, “dünyanın en lüks marketi” olarak bilinen bir mağazada alışveriş yaptığı videoyu YouTube hesabından paylaştı. Ülkesinin İran’a yönelik başlattığı savaşın küresel gerilimi zirveye çıkarttığı bu dönemde video yayınlayan Kai, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

ABD’nin İsrail ile ortaklaşa İran’a yönelik başlattığı saldırı on birinci gününde de sürerken, Trump’ın torunu yayınladığı bir video ile sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. ABD Başkanının en büyük torunu Kai, YouTube’daki takipçilerini 'dünyanın en pahalı marketi' turuna çıkardı.

Orta Doğu yangın yeri! Trumpın torunundan ağızları açık bırakan paylaşım

TAKİPÇİLERİNİ MARKET TURUNA ÇIKARDI

People Dergisinin haberine göre, lüks marketteki ürünleri tek tek tanıtan Kai, ünlü bir markanın pahalı içeceklerini işaret ederek, "Sanırım iflas başvurusunda bulunmam gerekecek," diye esprili ifadelerde bulundu. Marketteki her ürünün çok pahalı olduğunu vurgulayan Trump, sepetini takviye gıdalar, pahalı yiyecek ve sağlıklı içeceklerle doldurdu.

VİDEO ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Öte yandan "Gizli Servisimi Erewhon'a Getirdim" başlıklı videosunda genç kadına Gizli Servis elemanlarının eşlik ettiği görüldü. 8 Mart günü yayınlanan video kısa sürede 200 binden fazla kez izlenirken, Gizli Servis’in de dahil edildiği görüntülere sert eleştiriler geldi.

Orta Doğu yangın yeri! Trumpın torunundan ağızları açık bırakan paylaşım

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Kai Trump, Gizli Servis korumalarını sosyal medya pazarlaması için bir içerik malzemesi gibi kullanıyor.” yorumunda bulunurken bir başkası, "Gizli Servisi bunun için mi kullanıyoruz?" diye tepki gösterdi. Pek çok kişi ise, ABD’nin mevcut bir savaş içinde olduğunu anımsatarak, Kai’nin özür dilemesi gerektiğini savundu.

Orta Doğu yangın yeri! Trumpın torunundan ağızları açık bırakan paylaşım

Trump ailesinin ünlü isimleri arasına katılan Kai, Instagram ve YouTube’ gibi sosyal medya hesaplarında yüz binlerce takipçiye sahip. Donald Trump’ın oğlu Donald Jr. Trump ve eski eşi Vanessa Trump’ın kızı olan Kai, sosyal medyada takipçileriyle günlük rutinlerini paylaşıyor. Büyük siyasi etkinliklerde sık sık görülen Kai, videolarıyla özellikle genç takipçilerin ilgisini çekiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası