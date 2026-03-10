Vietnam Endüstri ve Ticaret Bakanlığı, Orta Doğu’daki gerilimin yakıt tedarikinde oluşturduğu baskı nedeniyle tasarruf amacıyla vatandaşlara evden çalışmayı ve toplu taşıma kullanmayı, iş yerlerine de uzaktan çalışmaya geçme çağrısı yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, halkın ve müesseselerin panik veya stok yapmaması gerektiği belirtildi.

Vietnam merkezli VNExpress sitesinin haberine göre, Vietnam Endüstri ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki gerilim sürerken bazı bölgelerde yakıt sıkıntıları yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

YAKIT TASARRUFU İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Açıklamada, vatandaşlara ve müesseselere yakıtı etkili kullanmaları, yapılan yolculukları azaltmaları, toplu taşıma kullanmaları ve tasarruf amacıyla evden veya uzaktan çalışma imkanlarının değerlendirilmesi çağrısı yapıldı.

Vietnamda yakıt paniği! Hükümet alarma geçti, halk istasyonlara akın etti

"PANİK VE STOK YAPMAYIN"

Komşu ülkelerin de yerli yakıt tasarruf tedbirleri sunduğu ve vatandaşlarını alternatif ulaşım yollarını kullanmaya çağırdığı aktarılan açıklamada, halkın ve müesseselerin panik veya stok yapmaması gerektiği ifade edildi.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a askeri saldırı başlatması ile İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Hürmüz Boğazı’nı kullanan özellikle ABD ve İsrail’e ait gemilere saldırmasının ardından boğazdaki ticari gemi trafiği sert şekilde düşmüştü.

Hürmüz Boğazı'nda petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) başta olmak üzere deniz ticaretinin aksaması, fiyatlarda keskin yükselişlere yol açarken enerji arzına yönelik endişeleri artırıyor.

Vietnamda yakıt paniği! Hükümet alarma geçti, halk istasyonlara akın etti

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası