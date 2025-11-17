2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu’nda liderlik yarışı olan Almanya-Slovakya karşılaşması merakla bekleniyor. Eşit puanla zirveyi paylaşan iki takım, turnuvaya direkt katılım için sahaya kritik bir mücadeleye çıkacak. Almanya Slovakya maçı saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor.

A Grubu’nda heyecan son haftaya taşınırken Almanya ile Slovakya’nın karşı karşıya geleceği mücadele gruptaki dengeleri tamamen değiştirebilecek önemde. Averaj farkıyla liderlik koltuğunda oturan Almanya, evinde hata yapmadan Dünya Kupası biletini almak isterken Slovakya da deplasmanda büyük bir sürprize imza atmayı hedefliyor. Taraftarlar, maçın yayıncı bilgilerini ve muhtemel kadroları yakından takip ediyor.

ALMANYA SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu 6. haftasında Almanya ile Slovakya, 17 Kasım Pazartesi günü sahaya çıkacak. Mücadele TSİ 22.45’te başlayacak. Grupta iki takımın da 12 puanda olması nedeniyle karşılaşma liderliği doğrudan belirleyebilecek kritik bir mücadele niteliği taşıyor.

Almanya teknik direktörü Julian Nagelsmann, Leipzig’de oynanacak maçta taraftar desteğini avantaja çevirmek istiyor. Slovakya ise grubun güçlü favorisini deplasmanda mağlup ederek turnuva yolunda büyük bir atılım yapmanın hesaplarını yapıyor. İki takımın önceki maçtaki performansı, bu mücadeleye olan ilgiyi daha da artırdı.

ALMANYA SLOVAKYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik karşılaşma EXXEN üzerinden canlı yayınlanacak. Almanya-Slovakya maçını yalnızca EXXEN platformundan takip etmek mümkün olacak. Leipzig Stadyumu’nda oynanacak mücadele, yüksek tempolu ve sonucu gruba yön verecek bir karşılaşma olarak öne çıkıyor.

Yayıncı bilginin netleşmesinin ardından futbolseverler özellikle Leroy Sane’nin sahada olup olmayacağını araştırıyor. Lüksemburg maçında yaptığı asistle dikkat çeken yıldız oyuncunun bu karşılaşmada da ilk 11’de olması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Almanya: Baumann, Baku, Schlotterbeck, Tah, Raum, Kimmich, Goretzka; Sane, Wirtz, Gnabry, Woltemade

Slovakya: Dubravka, Gyomber, Skriniar, Obert, Hancko, Bero, Lobotka, Rigo, Duris, Strelec, Haraslin

İREM ÖZCAN

