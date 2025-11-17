İspanya ile Türkiye arasında oynanacak E Grubu son maçında hangi futbolcuların forma giyemeyeceği ve iki takımın kadro durumları araştırılıyor. Kart cezalı oyuncular belli olurken kritik karşılaşma öncesi sakatlıklar, cezalı oyuncular ve güncel kadro listesi merak ediliyor.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda liderlik dengelerini belirleyecek İspanya-Türkiye maçı öncesi kadro durumu gündeme oturdu. A Milli Takım’da sakatlık ve ceza sorunları yaşanırken İspanya cephesinde de teknik direktör Luis de la Fuente son hazırlıklarını tamamlıyor. Her iki ekipte sahaya çıkamayacak isimler ve resmi aday kadrolar netleşti.

İSPANYA TÜRKİYE MAÇI KİMLER EKSİK, SAKAT VE OYNAMIYOR?

Türkiye, Bulgaristan galibiyetinin ardından İspanya deplasmanı hazırlıklarına başlarken üç önemli oyuncusundan yoksun çalıştı. Sol kasığında sorun yaşayan Kaan Ayhan’ın yanı sıra, Bulgaristan maçında ağrıları artan Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu idmana katılmadı. Üç yıldızın da medikal değerlendirmeleri sürüyor ve maç saatine kadar durumları netleşecek.

Takımda daha önce sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Hakan Çalhanoğlu da Sevilla deplasmanında forma giyemeyecek. Orta sahadaki diğer eksik İsmail Yüksek ise sarı kart cezası nedeniyle bu maçta sahada olmayacak.

İspanya-Türkiye maçı eksik ve sakat oyuncular

İSPANYA TÜRKİYE MAÇI KİMLER KART CEZALI?

A Milli Takım’da üç oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın bu maçta kart görmeleri halinde mart ayında oynanacak play-off ilk maçını kaçıracak.

İspanya tarafında ise kritik bir ceza problemi bulunmuyor. Kadro genel olarak tam durumda olsa da hücum rotasyonunda birkaç oyuncu önceki maçlarda yorgunluk nedeniyle dinlendirilmişti. Öte yandan Lamine Yamal, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

İspanya-Türkiye maçı kimler kart cezalı?

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

