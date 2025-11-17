AJet, filosunu 2 yeni uçakla genişletti. Fabrika çıkışlı TC-OHR ve TC-OHS tescilli "Boeing 737-8 MAX" uçakları, AJet filosuna katıldı.

Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet, 2 yeni "Boeing 737-8 MAX" tipi uçağın filosuna katıldığını duyurdu.

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, şirket yöneticilerinin katılımıyla Boeing’in ABD’nin Seattle kentinde bulunan üretim merkezinde teslim töreni düzenlendi. Törenin ardından fabrika çıkışlı "TC-OHR" ve "TC-OHS" tescilli uçaklar İstanbul'a hareket etti.

TC-OHR tescilli Boeing 737-8 MAX uçağı

2 UÇAK İSTANBUL'DA

AJet’in TC-OHR tescilli 9'uncu uçağı 12 Kasım'da İstanbul’a geldi. TC-OHS tescilli 10'uncu uçak Sabiha Gökçen Havalimanı’na 14 Kasım'da indi. ABD'den 13 saatlik uçuşla Türkiye’ye gelen uçaklar hangara alındı.

TC-OHS tescilli Boeing 737-8 MAX uçağı

Standardizasyon ve Türk mühendisleri tarafından geliştirilen "Miligram" adlı koltukların montajının tamamlanmasının ardından uçaklar kısa sürede tarifeli seferlere başlayacak.

Gelecek yıl AJet filosuna katılacak 37 "Boeing 737-MAX" uçakla filonun yüzde 76'sının yeni nesil uçaklardan oluşması hedefleniyor.

ABDULLAH AYDEMİR

