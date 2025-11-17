AJet'in fabrika çıkışlı 2 uçağı İstanbul'a geldi
AJet, filosunu 2 yeni uçakla genişletti. Fabrika çıkışlı TC-OHR ve TC-OHS tescilli "Boeing 737-8 MAX" uçakları, AJet filosuna katıldı.
- TC-OHR ve TC-OHS tescilli uçaklar İstanbul'a getirildi.
- Uçaklar ABD'den 13 saatlik bir uçuşla Türkiye'ye geldi.
- Milli tasarım koltuklar montajı tamamlandıktan sonra uçaklar tarifeli seferlere başlayacak.
- AJet, gelecek yıl 37 yeni Boeing 737-MAX uçağı daha alarak filosunun %76'sını bu uçaklardan oluşturacak.
Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet, 2 yeni "Boeing 737-8 MAX" tipi uçağın filosuna katıldığını duyurdu.
AJet'ten yapılan açıklamaya göre, şirket yöneticilerinin katılımıyla Boeing’in ABD’nin Seattle kentinde bulunan üretim merkezinde teslim töreni düzenlendi. Törenin ardından fabrika çıkışlı "TC-OHR" ve "TC-OHS" tescilli uçaklar İstanbul'a hareket etti.
2 UÇAK İSTANBUL'DA
AJet’in TC-OHR tescilli 9'uncu uçağı 12 Kasım'da İstanbul’a geldi. TC-OHS tescilli 10'uncu uçak Sabiha Gökçen Havalimanı’na 14 Kasım'da indi. ABD'den 13 saatlik uçuşla Türkiye’ye gelen uçaklar hangara alındı.
Standardizasyon ve Türk mühendisleri tarafından geliştirilen "Miligram" adlı koltukların montajının tamamlanmasının ardından uçaklar kısa sürede tarifeli seferlere başlayacak.
Gelecek yıl AJet filosuna katılacak 37 "Boeing 737-MAX" uçakla filonun yüzde 76'sının yeni nesil uçaklardan oluşması hedefleniyor.