İlk sefer yapıldı! AJet, haftada 3 gün Bağdat'a uçacak

İlk sefer yapıldı! AJet, haftada 3 gün Bağdat'a uçacak
AJet, bir başkente daha sefer başlattı. Ankara-Bağdat hattını 3 Kasım 2025'te yapılan ilk seferle açan AJet, Bağdat'a haftada 3 gün sefer düzenleyecek.

Irak'ın başkenti Bağdat'a İstanbul'dan seferleri bulunan AJet, Ankara'dan da seferlere başladı. AJet imzalı ilk Ankara-Bağdat seferi 3 Kasım 2025'te törenle yapıldı. 2 saat 35 dakika süren yolculuğun ardından uçak, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı. Ankara'dan Bağdat'a seferlerin; pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 3 gün olacağı belirtildi.

AJET ANKARA'DAN 26 ÜLKEDE 35 KENTE UÇUŞ YAPIYOR

Yapılan açıklamada Ankara'dan uçuş yaptığı destinasyon sayısını her geçen gün arttırdığını vurgulayan AJet; Avrupa'dan Kafkaslara, Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya uçuş ağını genişlettiğini ifade etti. Halihazırda Ankara'dan 26 ülkede 35 noktaya sefer düzenleyen AJet'in, 2026 yılı sonu itibarıyla 9 ülke ve 10 kenti daha Ankara'nın uçuş ağına katmayı planladığını kaydetti.

