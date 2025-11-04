Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Enflasyonda düşüş neden yavaşladı? Bakan Şimşek merak edilen soruyu cevapladı 

Enflasyonda düşüş neden yavaşladı? Bakan Şimşek merak edilen soruyu cevapladı 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Enflasyonda düşüş neden yavaşladı? Bakan Şimşek merak edilen soruyu cevapladı 
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Dezenflasyon sürecinin yavaşladığını belirten Şimşek, bunun nedeninin açıkladı. 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuştu. Ekonomiye ilişkin önemli açıklamalar yapan Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecindeki yavaşlamayla ilgili 2 sebep sıraladı. 

DEZENFLASYON SÜRECİNDEKİ YAVAŞLAMANIN NEDENİ 

"Progam sonuç veriyor, enflasyonda düşüş var 1-2 aylık yavaşlama normal." diyen Şimşek, "Önemli olan trendin nereye gittiğidir. Gıda kaynaklı geçici bir şok var. Kuraklık ve don olayı yaşadık. Dezenflasyon hızı başlangıçta güçlü olur, zamanla yavaşlar bunu öngörüyoruz. Enflasyon, bu sene neden yüzde 30'da kalacak diye sorarsanız, kuraklık ve don sebepli gıda şoku diyebiliriz." ifadelerini kullandı. 

Enflasyonda düşüş neden yavaşladı? Bakan Şimşek merak edilen soruyu cevapladı  - 1. Resim

MANİPÜLASYONLA MÜCADELEDE DOZ ARTIRILACAK 

Manipülasyonla mücadelede dozu artıracaklarını belirten Şimşek, "Bazı fonlar üzerinde manipülasyon yapıldığını biliyoruz, manipülasyon alanında eksikler olduğunu biliyoruz, eksikleri gidereceğiz. Manipülasyonla mücadelenin dozunu, kayıt dışı ile mücadelenin dozunun üstüne çıkaracağız. Dezenflasyon ile birlikte piyasalar derinleşecek. Nitelikli halka arzlar konusunda talep var, bu konuda hemfikiriz. Halka arzların önümüzdeki dönemde tekrar güçlü bir şekilde başlaması önemli bir husus." dedi. 

ÖNCELİK FİYAT İSTİKRARI

Bakan Şimşek sözlerine şöyle devam etti: "Fiyat istikrarı bizim en büyük önceliğimiz, bu alanda ilerleme var. Yapısal dönüşüm alanında 2026 ve sonrasında önemli adımlar olacak. Programda yapısal dönüşüm adımlarının gerçekleştiği evreye gelecek sene geçmiş olacağız."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Baş ağrısını yıllarca hafife aldılar! Gördüğü ‘küçük kurtlar’ gerçek sorunu ele verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rekabet Kurulu'ndan ünlü ayakkabı ve terlik markası MUYA'ya soruşturma - EkonomiÜnlü markaya soruşturma1 milyon TL’nin getirisi kritik eşikte! Mevduat faizleri 24 ayın dibine geriledi - EkonomiMevduat faizleri 24 ayın dibine gerilediİngiliz banka altında alım seviyesini paylaştı: Cazip bir fırsat - EkonomiDev banka altında alım seviyesini paylaştıOtomotiv satışlarında yeni rekor! İşte ekimde en çok satan markalar  - Ekonomiİşte ekimde en çok satan markalarTicaret Bakanlığı'ndan kasım indirimlerine sıkı takip: Sahte fiyatlara geçit yok! - EkonomiTüketicilere 'kasım indirimi' uyarısı!ING'den Türkiye raporu! Dikkat çeken enflasyon ve faiz tahminleri - EkonomiDikkat çeken enflasyon ve faiz tahminleri
Sonraki Haber Yükleniyor...