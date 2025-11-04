Enflasyonda düşüş neden yavaşladı? Bakan Şimşek merak edilen soruyu cevapladı 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuştu. Ekonomiye ilişkin önemli açıklamalar yapan Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecindeki yavaşlamayla ilgili 2 sebep sıraladı.

DEZENFLASYON SÜRECİNDEKİ YAVAŞLAMANIN NEDENİ

"Progam sonuç veriyor, enflasyonda düşüş var 1-2 aylık yavaşlama normal." diyen Şimşek, "Önemli olan trendin nereye gittiğidir. Gıda kaynaklı geçici bir şok var. Kuraklık ve don olayı yaşadık. Dezenflasyon hızı başlangıçta güçlü olur, zamanla yavaşlar bunu öngörüyoruz. Enflasyon, bu sene neden yüzde 30'da kalacak diye sorarsanız, kuraklık ve don sebepli gıda şoku diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

MANİPÜLASYONLA MÜCADELEDE DOZ ARTIRILACAK

Manipülasyonla mücadelede dozu artıracaklarını belirten Şimşek, "Bazı fonlar üzerinde manipülasyon yapıldığını biliyoruz, manipülasyon alanında eksikler olduğunu biliyoruz, eksikleri gidereceğiz. Manipülasyonla mücadelenin dozunu, kayıt dışı ile mücadelenin dozunun üstüne çıkaracağız. Dezenflasyon ile birlikte piyasalar derinleşecek. Nitelikli halka arzlar konusunda talep var, bu konuda hemfikiriz. Halka arzların önümüzdeki dönemde tekrar güçlü bir şekilde başlaması önemli bir husus." dedi.

ÖNCELİK FİYAT İSTİKRARI

Bakan Şimşek sözlerine şöyle devam etti: "Fiyat istikrarı bizim en büyük önceliğimiz, bu alanda ilerleme var. Yapısal dönüşüm alanında 2026 ve sonrasında önemli adımlar olacak. Programda yapısal dönüşüm adımlarının gerçekleştiği evreye gelecek sene geçmiş olacağız."