İngiliz banka altında alım seviyesini paylaştı: Cazip bir fırsat

2025 yılına 3 bin lira sınırında başlayan altının gram fiyatı yıl içinde 5.910 lira ile, ons altın ise 4.381 dolar ile rekor kırmıştı. Gram altın Kapalıçarşı'da ise 6.300 lira seviyelerine kadar çıkmıştı. Son 2 haftada sert bir düşüş yaşayan altında 500 liradan fazla gerileme oldu. Milyonlar altının geleceğini merak ederken, İngiliz banka Standard Chartered'den çarpıcı bir rapor geldi.

ALTINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Altın, son haftalardaki düzeltme hareketine rağmen son bir yılda yaklaşık yüzde 49 değer kazandı. Standard Chartered, bu geri çekilmenin "kısa vadeli bir normalleşme süreci" olduğunu belirterek, piyasanın yeniden dengelenmesinin birkaç hafta sürebileceğini ifade etti. Banka analistleri, zayıflayan dolar, enflasyon endişeleri ve merkez bankalarının devam eden altın alımları gibi temel destekleyici unsurların hala güçlü şekilde geçerli olduğuna dikkat çekti.

ALTINDA ALIM FIRSATI SEVİYESİ

İngiliz banka altında alım fırsatı olarak gördüğü seviyeyi de paylaştı. Standard Chartered, altın fiyatlarının ons başına 4 bin 360 doların altına gerilemesini yatırımcılar için cazip bir alım fırsatı olarak değerlendirdi. Banka, 12 aylık fiyat hedefini ise 4 bin 500 dolar seviyesinde korudu.

ALTINDA TALEP GÜÇLÜ KALACAK

Raporda, altının 3 bin 945–4 bin 60 dolar aralığında güçlü teknik destek bulduğuna işaret edildi. Analistler, mevcut seviyelerin pozisyon artırımı için uygun bir zemin sunduğunu vurguladı.

Banka, 2026'ya kadar altın talebinin güçlü kalacağını öngörüyor. Standard Chartered'a göre, itibari para birimlerinden uzaklaşma eğilimi ve merkez bankalarının istikrarlı alım politikaları, önümüzdeki dönemde altının değerini desteklemeye devam edecek.