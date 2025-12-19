Yunanistan, Türkiye’nin savunma kapasitesindeki yükseliş karşısında bu kez rotayı Washington’a çevirdi. Atina yönetimi, F-35 savaş uçakları üzerinden ABD Dışişleri Bakanlığı’na resmi yazı göndererek Türkiye karşıtı pozisyonunu yeniden gündeme taşıdı. Yunanistan merkezli To Vima gazetesi, Atina’nın ABD nezdinde F-35 sürecine ilişkin yoğun temas yürüttüğünü yazdı. Türkiye’nin F-35 programına geri dönebileceği yönündeki iddialar Yunanistan’da ciddi rahatsızlığa yol açmıştı. Ege’deki güç dengesi endişesiyle Atina, ABD Kongresi ve ABD Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulundu.

ABD DIŞİŞLERİ YUNANİSTAN'A NE DEDİ? Helen Amerikan Liderlik Konseyi'nin (HALC), A plus destekleyicisi Temsilciler Meclis üyesi Chris Pappas başta olmak üzere aralarında Yunan lobisine yakın isimlerin de bulunduğu 19 Kongre üyesi Dışişleri'ne mektup yazdı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre üyelerine gönderdiği yazılı cevapta, Türkiye ve F-35 programına ilişkin tutumunun değişmediğini iletti. Türkiye’nin NATO’daki Ağırlığı Hatırlatıldı Öte yandan ABD , Türkiye’nin NATO misyonlarına katkılarına da dikkat çekti. Baltık bölgesinde Türk F-16’larının görev alması ve Litvanya’da Türk erken uyarı uçağının konuşlandırılması, Ankara’nın ittifak içindeki rolünü ortaya koyan başlıklar arasında yer aldı.

S-400 GEREKÇESİ MASADA TUTULUYOR Washington, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini elinde tuttuğu sürece F-35 satın alamayacağını yineledi. ABD yasalarının bu konuda bağlayıcı olduğu ve CAATSA kapsamındaki kısıtlamaların geçerli olduğu Kongre’ye resmi olarak iletildi.

ATİNA’NIN HEDEFİ SÜRECİ KİLİTLEMEK Yunan basınına göre Atina, ABD-Türkiye hattında yürütülen teknik ve diplomatik temasları yakından izliyor. Türkiye’nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi ihtimali, Yunanistan’da doğrudan bir güvenlik tehdidi olarak değerlendiriliyor.

F-16 DOSYASI AYRI YOLDA İLERLİYOR ABD, Türkiye’ye yönelik F-16 satış sürecinin Ocak 2024’te Kongre’ye bildirildiğini ve yasal sürecin tamamlandığını hatırlattı. Türkiye’nin NATO’da ABD’den sonra en büyük ikinci F-16 filosuna sahip olduğu bilgisi paylaşıldı.



WASHİNGTON’DAN NET ÇERÇEVE ABD yönetimi, Ankara ile diplomatik temasların sürdüğünü kabul ederken, yasal çerçevenin değişmediğini yazılı olarak Kongre’ye bildirdi. Buna rağmen Yunanistan’ın F-35 üzerinden yürüttüğü girişimlerin ve medya operasyonlarının hız kesmediği görülüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası