Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dünyaca ünlü banka ING Global'den Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken bir rapor geldi. 2025 ve 2026 enflasyon tahminlerini açıklayan banka, aralık ayı faiz öngörüsünü de paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 2,55 artarken, yıllık bazda ise yüzde 32,87 oldu. Dezenflasyon sürecinde yavaşlama yaşanırken, dünyaca ünlü banka ING'den dikkat çeken bir Türkiye raporu geldi. 

ING'DEN 2025 VE 2026 SONU ENFLASYON TAHMİNİ 

ING Global, Türkiye'de enflasyonun genel olarak düşüş eğilimine girdiğini ancak dezenflasyon sürecinin kısa vadede zorluklarla karşılaşacağını öngördü. Banka, yayımladığı raporda 2025 sonu itibarıyla yıllık enflasyon oranının yaklaşık yüzde 32 seviyesinde olmasını beklediğini bildirdi. Bankanın 2026 enflasyon tahmini ise yüzde 22 oldu. 

ING'den Türkiye raporu! Dikkat çeken enflasyon ve faiz tahminleri - 1. Resim

"MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMLERİNİ YAVAŞLATTI"

ING'nin raporunda, "Riskler genel olarak yukarı yönlü. TCMB, enflasyon görünümündeki bozulmaya faiz indirimlerini yavaşlatarak cevap verdi. İndirimi Temmuz'daki 300 baz puan ve Eylül'deki 250 baz puandan Ekim'de 100 baz puana küçülttü" ifadelerine yer verildi.

ING'den Türkiye raporu! Dikkat çeken enflasyon ve faiz tahminleri - 2. Resim

ARALIKTA FAİZ İNDİRİMİ NE KADAR OLACAK? 

ING uzmanları, Ekim verilerinin Aralık ayında bir faiz indirimi daha yapılabileceğine işaret ettiğini belirtti. Raporda ayrıca, "İndirimin büyüklüğü Kasım enflasyonuyla da belirlenecek. Aralık'ta beklenen 100 baz puanlık indirimle politika faizinin yıl sonunda yüzde 38,5 seviyesinde olmasını bekliyoruz" denildi.

 

