İngiltere’de devletin en kritik kurumlarından biri siber saldırının hedefi oldu. Dışişleri Bakanlığı’nın hacklendiği ve binlerce verinin çalındığı ortaya çıkarken, saldırının kaynağı ve etkileri mercek altına alındı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın Ekim ayında siber saldırıya uğradığı resmen doğrulandı. Bakanlık sistemlerinin hacklenmesiyle birlikte binlerce gizli belge ve verinin ele geçirilmiş olabileceği paylaşıldı

BAKAN İTİRAF ETTİ: FAİL BELLİ DEĞİL

Olayın haftalar boyunca kamuoyundan gizli şekilde soruşturulduğu ortaya çıktı.

Ticaret Bakanı Chris Bryant, Dışişleri Bakanlığı’nın siber saldırının hedefi olduğunu kabul etti.

Bryant, saldırının arkasında kimin olduğuna dair kesin bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

Bryant, “Kesinlikle bir hack olayı yaşandı, ancak bunun Çin devletiyle veya Çinli ajanlarla doğrudan bağlantılı olup olmadığını söyleyemem” dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı hacklendi: Binlerce verinin çalındığı ortaya çıktı

ÇİN BAĞLANTILI STORM 1849 İDDİASI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre saldırının arkasında, Çin’le bağlantılı olduğu öne sürülen Storm 1849 adlı hacker grubunun bulunduğu iddia edildi. Aynı grubun daha önce milletvekilleri ve Seçim Komisyonu’na yönelik siber saldırılarla da ilişkilendirildiği biliniyor.

BİNLERCE GİZLİ BELGE ELE GEÇİRİLMİŞ OLABİLİR

The Sun gazetesi, saldırı sırasında binlerce gizli belge ve verinin hackerların eline geçtiğini yazdı.

Hükümet yetkilileri ise vize başvurularına ait kişisel verilere erişilmediğinden “oldukça emin” olduklarını açıkladı.

VİZE KAYITLARI TARTIŞMASI

Bazı haberlerde, on binlerce vize başvurusuna ait kayıtlara erişilmiş olabileceği öne sürüldü. Ancak Bakan Bryant, yapılan ilk incelemelerde hiçbir bireyin zarar görmediğini ve kişisel verilerin tehlikeye atılmadığını ileri sürdü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İngiliz hükümeti, Ekim ayından bu yana siber saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Saldırının kapsamıve hangi sistemlerin etkilendiğinin netleşmesi zaman alacak.

ÇİN GERGİNLİĞİ GÖLGESİNDE

Son dönemde istihbarat kurumlarının Çin kaynaklı tehditlere ilişkin uyarıları artarken, hükümetin Pekin ile ilişkileri dengeleme çabaları da sürüyor.

Hükümet sözcüsü, “Bir siber olayı araştırıyoruz. Sistemlerimizin ve verilerimizin güvenliğini son derece ciddiye alıyoruz” açıklamasını yaptı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni bilgiler kamuoyuna paylaşılacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası