Deprem sonrası inşa edilen evlerine yerleşen hak sahipleri, açıklanan ödeme planını memnuniyetle karşıladı. Konutlar faizsiz, 2 yıl geri ödemesiz ve 18 yıl aylık taksitlerle teslim edildi.

Asrın felaketinin ardından yıkılan evlerinin yerine yapılan deprem konutlarına yerleşen vatandaşlar, açıklanan ödeme şartlarıyla rahat nefes aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem konutlarının faizsiz olarak verilip, ödemelerin 2 yıl sonra başlayacağını ve 18 yıl boyunca aylık 8 bin 750 TL taksit uygulanacağını açıklamıştı. Depremzedeler, istedikleri takdirde evlerini peşin olarak 484 bin TL’ye alabilecekler.

Hatay, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep ve İskenderun başta olmak üzere kış şartlarında sıcak yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan depremzedeler, kendilerini yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bundan dolayı teşekkür ettiklerini belirttiler.

YUVAMIZ ÇOK KONFORLU

23 Şubat depreminde evini kaybeden Antakya Güldüren Mahallesi’nden Engin Aşkar da sevincini paylaşanlardan... “Deprem konutlarının açıklandığı fiyattan daha üst fiyat bekliyordum, şu anki fiyat bizi çok sevindirdi” diyerek yuvalarına kavuşmaktan dolayı mutlu olduklarını aktardı.

Yeni evlerine uygun şartlarda kavuşan depremzedeler: Dünyada hiçbir ülke böyle ev teslim etmez

Diğer depremzede Mehmet Kılınç ise, “TOKİ’den çıkan evimiz çok konforlu, güzel ve dört dörtlük konutumuz oldu. Açıklanan ev fiyatları çok iyi ve ucuzdu. Devletimizden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

ADANA ÇOK MUTLU

Adana’da yeni evini çok seven Ayşe Kabacık “Haberlerde okudum, o kadar hoşuma gitti ki... Neredeyse bedavaya ev sahibi oluyoruz” diyerek, “Dünyanın hiçbir yerinde bu meblağda böyle bir ev verilmez. Çok güzel bir rakam geldi” şeklinde konuştu.

Hak sahiplerinden 47 yaşındaki Erhan Gön de “Allah razı olsun devletimizden, Cumhurbakanı’mızdan, Sayın Bakan Murat Kurum’dan... Cumhurbaşkanı’mız, kimsenin yapamayacağını yaptı. Taksitlerin faizsiz olması çok güzel çünkü her ay belli bir faiz eklendiği zaman değeri kalmıyor ama böyle çok güzel oldu” ifadelerini kullandı.

İskenderun Cebike Mahallesi’nden 39 yaşındaki Zeliha Erik ise, “Eski evimde doğalgaz yoktu. Devletimiz verdiği sözü tuttu. Cumhurbaşkanı’mız hiçbir zaman güvenimizi sarsmadı. Her zaman ‘Milletimizin arkasındayız’ diyordu, dediğini de yaptı. Ona çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz ve mutluluk verici fiyatlar” şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu ilçesi Güzelyurt köyündeki evini kaybeden Âdem-Meryem Ekiz çifti ise, devlet destekli konut projesi sayesinde yeniden düzen kurduklarını belirtti.

