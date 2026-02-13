Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Meclis’te parlamento muhabirleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Davutoğlu, 2026 içerisinde seçim beklemediğini, 2027 için ise konuşmanın erken olduğunu söyledi.

BERAT TEMİZ - Yeni bakanların TBMM’deki yemin töreni sırasında CHP’li milletvekillerinin kürsüyü işgal etmeye kalkması ve ardından çıkan yumruklu kavgaya değinen Davutoğlu, “Beğenirsiniz beğenmezsiniz Cumhurbaşkanı bir atama yapmış ve gelip yemin etmeleri gerekiyor. Tepki gösterebilirsiniz ama bu tepki Meclis’in itibarına halel getirmeyecek şekilde olmalı. Bu olay Meclis’e, 2 bin yıllık devlet geleneği olan Türkiye’ye yakıştı mı?” dedi.

Davutoğlu'ndan CHP'ye transfer tepkisi: Vekillerimize baskı yapılıyor

HERKES YERİNİ BİLECEK

CHP’nin Yeni Yol Grubu’ndaki partilerden yaptığı milletvekili transferlerine tepki gösteren Ahmet Davutoğlu, “Milletvekili transferinde iktidarı eleştireceksin ama kendin yapacaksın. DEVA Partisinden, bizden transfer yaptılar. Yeni Yol Grubu devam edecek hiç merak etmeyin. İstifa eden kaybeder. Ben vekillerimize güveniyorum. Çok baskı olduğunu biliyorum. Hâlâ transfer için görüşme yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Herkes haddini, yerini yurdunu bilecek” diyen Davutoğlu, “CHP ne zaman yüzde 48’i gördü, ne zaman yüzde 30’u aştı? Ne yapmak istiyorsunuz CHP olarak. ‘Yeni Yol Grubu ortadan kalksın, biz iki kutup, AK Parti ve CHP olarak uğraşalım’ diyorsanız yolunuz açık olsun. Yeni Yol Grubu’nu dağıtan tarih önünde hesap verir” değerlendirmesinde bulundu.

İttifak sorusuna da cevap veren Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, “Birbirine yakın partilerin mümkünse birleşerek, olmuyorsa ittifak kurarak toplanması Türkiye’nin menfaatine olur. Her iyi niyetli çabayı destekleyeceğiz. Türkiye’nin üçüncü yola ihtiyacı var” dedi.

