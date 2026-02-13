Yat ve tekne sektörü 21-28 Şubat tarihleri arasında Can-Am Bosphorus Boat Show’da buluşmaya hazırlanıyor.

Ömer Temür / İSTANBUL - Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) organizasyonu ve ED Fuarcılık desteğiyle İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenecek olan fuarda 500’ün üzerinde marka, 500’den fazla tekne ve 200’ü aşkın katılımcı tek çatı altında buluşacak.

Motoryatlardan deniz motorlarına, katamaranlardan tekne ekipmanları ve aksesuarlarına kadar 2.500’den fazla ürün çeşidinin deniz severlerle buluşacağını dile getiren YATED Başkanı Murat Bekiroğlu, “Bu yıl, fuarımız 27 bin metrekarelik bir alanda gerçekleşecek. Zor ekonomik şartların olduğu bir dönemde gerçekten başarılı bir fuar düzenliyoruz. İstanbul Fuar Merkezi ile yapılan uzun süreli anlaşmalar sayesinde fiyatlar yalnızca yüzde 12 artırıldı. Ayrıca, peşin ödeme yapan üyeler için ek yüzde 10 indirim sunuldu” dedi.

Yat turisti 10 kat fazla harcıyor

Fuarda yerli üreticilere 4-5 bin metrekarelik ekstra alan sunduklarını dile getiren Bekiroğlu, “Dünyaca ünlü markalar ile Avrupa Teknecilik Endüstrisi Derneği ve Uluslararası Denizcilik Endüstrisi Dernekleri Konseyi de fuarımıza katılacak. Fuarda ayrıca 20’ye yakın etkinlik düzenleyeceğiz” diye konuştu. Sektörün turizme katkısına da değinen Bekiroğlu şunları kaydetti: Kitle turizmine kıyasla, yat turizmiyle gelen turistlerin harcamaları 8-10 kat daha fazla oluyor. Mega yatlarla gelen turistlerin harcamaları ise çok daha yüksek. Ayrıca kış aylarını Türkiye'de geçiren yabancılar bakım-onarım işlerinin artmasına yol açıyor.

ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Soydan da “Fuarda boyları 3 metreden 30 metreye kadar değişen tekneler ile ekipman ve aksesuarlar yer alacak. Karaya çıkaramadığımız veya İstanbul Fuar Merkezi’ne giremeyen tekneler de Ataköy Marina’da ziyaretçileriyle buluşacak” ifadelerini kullandı.

SEKTÖRDE YÜZDE 20 DARALMA BEKLENİYOR

Sektörün geçtiğimiz yıl 2 milyar doların üzerinden gemi, tekne ve yat ihracatı gerçekleştirdiğini belirten Bekiroğlu, “2026 için beklentilerde bir düşüş öngörülüyor. Özellikle ABD’ye yönelik yeni vergi düzenlemeleri ve Kuzey Avrupa’daki artan rekabet, sektörün karşılaştığı zorlukları artırdı. Avrupa pazarında, en büyük rakipler Polonya ve Norveç olarak öne çıkarken, işçilik maliyetlerinin Polonya’da Türkiye’ye kıyasla daha düşük olması, bu ülkelerin rekabet gücünü artırıyor. Bu yıl beklentimiz sektörün yüzde 20 daralması yönünde” diye konuştu.

