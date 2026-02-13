1901'den beri yanıyor: 125 yıldır sönmeyen ampul
ABD’nin California eyaletindeki bir itfaiye istasyonunda 1901’den bu yana yanan ampul, Guinness’e girerek dünyanın en uzun süre yanan lambası unvanını aldı.
ABD'nin California eyaletinde bir itfaiye istasyonundaki 1901'den beri neredeyse hiç sönmeden yanan ampul, dünyanın en uzun süre yanan ampulü olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi ve turist akınına neden oldu.
- Ampul, ABD'nin California eyaletindeki bir itfaiye istasyonunda 1901'den beri neredeyse kesintisiz yanıyor.
- Dünyanın en uzun süre yanan ampulü olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
- Bu durum, itfaiye istasyonuna dünyanın dört bir yanından turist çekiyor.
- "Yüzüncü Yıl Işığı" adlı ampul, sadece 4 vat ışık veriyor ve 125 yılda sadece birkaç kez kapandı.
- Kesintiler ampul arızasından değil, istasyon taşınması veya jeneratör sorunlarından kaynaklandı.
- Ampulün bu kadar uzun süre dayanmasının nedeni tam olarak bilinmese de yapım şekline bağlı olduğu düşünülüyor.
ABD’nin California eyaletinde bir itfaiye istasyonundaki ampul, 1901 senesinden bu yana hemen hemen hiç sönmedi.
Livermore’da bulunan İtfaiye İstasyonu No.6’daki ampul, dünyanın en uzun süre yanan ampulü olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.
Bu durum, normalde Kuzey California’nın turistik açıdan en verimsiz bölgesindeki itfaiyeye dünyanın dört bir tarafından turist akını olmasına yol açtı.
Yüzüncü Yıl Işığı isimli ampul, sadece 4 vat ışık veriyor ve 125 senedir sadece birkaç kere kapandı. Kesintiler de hep itfaiye istasyonunun taşınması sırasında gerçekleşti.
2013’teki en son kesintinin sebebi ise ampulün arızalanması değil, jeneratör aküsünün boşalmasıydı. Çocuk kitaplarında da bahsi geçen bu lambanın nasıl bu kadar uzun süre dayandığı bilinmiyor, ancak büyük ölçüde bunun yapım şekline bağlı olduğu düşünülüyor.