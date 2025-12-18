Hafta sonu için plan yapanlar planlarını gözden geçirecek. 19 Aralık cuma günü hava sıcaklığı artacak fakat bir günlük aranın ardından hafta sonu yeniden kuvvetli yağılar etkili olacak. Meteoroloji hafta sonu hava nasıl olacak sorusuna ilişkin tahmin raporunu açıkladı.



Meteoroloji kaynaklarından gelen son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde etkili olan serin hava yerini cuma günü güneşli ve ılık bir havaya bırakacak. 19 Aralık Cuma günü 81 ilde güneş yüzünü gösterecek, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.



Meteoroloji verilerine göre Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk ve serin hava dalgası cuma günü yerini güneşli ve ılık havaya bırakacak.



19 ARALIK CUMA HAVA DURUMU Soğuk havanın kısa süreliğine ara vereceği belirtilirken, cuma günü 81 ilin tamamında güneşin kendini göstermesi bekleniyor.

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?



Tahminlere göre cuma gününden itibaren hava batı bölgelerde değişmeye başlayacak. Cumartesi günüyle birlikte Ege üzerinden yurda giriş yapacak sağanak yağışların, Marmara ve çevresinde etkisini artırması bekleniyor. Yerel olarak kuvvetli yağış ihtimali nedeniyle ani su baskınlarına karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde hava koşullarının hızlı değişebileceğine dikkat çekerek, özellikle hafta sonu planı olan vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmeleri gerektiğini vurguladı.



BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU Marmara ve Ege: Hafta ortasına kadar parçalı bulutlu, hafta sonu sağanak yağışlı

Akdeniz: Ilık ve açık hava etkili, iç kesimlerde sabah sis görülebilir

İç Anadolu: Gündüz ılıman, gece don ve buzlanma riski

Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerde soğuk etkisini koruyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Soğuk geceler sürüyor, don riski devam ediyor

