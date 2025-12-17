Samsun’un Alaçam ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına rağmen çilek üreticileri hasadı sürdürdü. Kar altında yapılan üretim, bölgenin çilekte önemli bir merkez haline geldiğini bir kez daha gösterdi. Üreticiler rengi olmasa bile ürünlerinin çok lezzetli olduğunu ve taleplere yetişmekte zorlandıklarını dile getirdi.

Samsun'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sürüyor. Alaçam ilçesi de beyaza bürünen yerler arasında yer alıyor. İlçede yeni yeni gözde olan çilek üretimi hız kesmeden sürerken, çiftçiler hasadı kar altında yapıyor.

Kar altında hasat başladı! Talep yağıyor, rengi yok ama tadı çok güzel

KAR ALTINDA HASAT YAPIYORLAR

İlçeye bağlı 1100 rakımlı Vicikler Mahallesi'nde örtü altı çilek üretimi yapan üreticilerin ürünleri karla kaplandı. Bölgede etkili olan kar yağışına rağmen üreticiler çilek hasadını sürdürdü.

Vicikler Mahallesi'nde çilek üretimiyle uğraşan İlhan Güngör, ilçede 2019 yılında bir dönümlük alanda başladıkları çilek üretiminde bugün yaklaşık 50 dönüm çilek bahçesine ulaştıklarını belirtti.

HAVA ŞARTLARINA RAĞMEN YILDA 8 AY ÜRETİM YAPILIYOR

Bölgede çileğin artık önemli bir tarımsal ürün haline geldiğine işaret eden Güngör, "Hava şartları zor olsa da yılda 6-8 ay çilek üretebiliyoruz. Taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. Üretim arttıkça talep de artıyor." dedi.

"TAM KIZARMIYOR, AMA LEZZETİ ÇOK GÜZEL"

Çilek üretiminde hiçbir kimyasal ya da koruyucu madde kullanmadıklarını vurgulayan Güngör, "Soğuk havalarda çilek tam kızarmasa da aroması ve tadı oldukça güçlü. Kar altında dahi sadece bitkiyi koruyarak, doğal yöntemlerle üretim yapılabildiğini gösterdik." ifadelerini kullandı.

Üreticilere verilen desteklere de değinen Güngör, Alaçam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün yanı sıra Samsun Büyükşehir Belediyesinin de katkılarının çok önemli olduğunu belirtti.

