İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir grup, aralarına aldıkları kişiyi acımasızca dövdü. Grubun, şahsa tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Dün akşam saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde bir grup, henüz bilinmeyen bir nedenle bir kişiye saldırdı. Şahıslar aralarına aldıkları kişiyi tekme, tokat ve yumruklarla dövdü.

Saniye saniye kaydedilen görüntülerde bazı vatandaşların tepki göstererek 'Bir kişiye bu kadar kişi saldırır mı?' dediği duyuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahısları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

BELİNDE SİLAH OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Öte yandan olayda şahsa saldıran kişiler arasında bir kişinin belinde silah olduğu ve zaman zaman elini beline götürdüğü de görüldü. Polis ekipleri şahısların kimliğini tespit etmeye yönelik çalışmalar başlattı.

