Kısa filmler yarışacak: İtalyan Braucci kanaat önderi
Kültür - Sanat 1 dk önce
İtalyan yazar, senarist ve yönetmen Maurizio Braucci, 10. Kısa Film Yarışması'nın bu yılki kanaat önderi oldu.
MURAT ÖZTEKİN - 2016 yılından bu yana sosyal problemlere sinema yoluyla dikkat çekmek maksadıyla yapılan yarışmanın bu yılki kanaat önderi ise İtalyan yazar, senarist ve yönetmen Maurizio Braucci oldu. Türkiye genelinde 34 ilden toplam 163 filmin başvurduğu 10. Kısa Film Yarışması’nda dereceye girmeye hak kazanan filmler ise 21 Ocak 2026 tarihinde Sabancı Center’da gerçekleştirilecek törenle duyurulacak.
