“Eğitimde Eşitsizlikler” temasıyla 10. yılına adım atan Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın başvuruları tamamlandı.

MURAT ÖZTEKİN - 2016 yılından bu yana sosyal problemlere sinema yoluyla dikkat çekmek maksadıyla yapılan yarışmanın bu yılki kanaat önderi ise İtalyan yazar, senarist ve yönetmen Maurizio Braucci oldu. Türkiye genelinde 34 ilden toplam 163 filmin başvurduğu 10. Kısa Film Yarışması’nda dereceye girmeye hak kazanan filmler ise 21 Ocak 2026 tarihinde Sabancı Center’da gerçekleştirilecek törenle duyurulacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası