Haftanın sanat ajandası | “Parlayan Yıldızlar”
İş Sanat’ın genç kabiliyetlere sahnesini açtığı “Parlayan Yıldızlar”da yılın son konseri, 22 Aralık akşamı İş Kuleleri Salonunda gerçekleşecek.
MURAT ÖZTEKİN - “Karagöz Artİstanbul Feshane’de” programı çerçevesinde 21 Aralık’ta “Karagöz ve Zeytin Ağacı”, 28 Aralık’ta ise “Çelebi Komşuda” adlı oyunlar seyirciyle buluşacak.
Esenler Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl altıncısı düzenlenen Esenler Film Festivali, 19-23 Aralık tarihleri arasında “Dijital Hayat” temasıyla İstanbul’daki farklı mekânlarda sinemaseverlerle buluşacak.
Maral Müzik ve Dans Topluluğu’nun 45. yılı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) 21 Aralık’ta yapılacak faaliyette kutlanacak.
