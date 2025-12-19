Uyuşturucu operasyonunda kimler gözaltına alındı?
İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması, kamuoyunda tanınan isimlerin de dahil olmasıyla gündemin ilk sıralarına yükseldi. ''Uyuşturucu operasyonunda kimler gözaltına alındı?'' sorusu gündeme gelirken soruşturmada Ezgi Eyüboğlu’nun yanı sıra şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız, Yusuf Güney, Melisa Döngel ve Cihan Şensözlü gibi birçok ünlünün adı geçiyor.
Emniyet ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların, aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından hayata geçirildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında İstanbul’da düzenlenen son operasyonda, aralarında oyuncu Ezgi Eyüboğlu’nun da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Birçok ünlü oyuncu, şarkıcı ve fenomenin adının geçtiği uyuşturucu operasyonunda kimler gözaltına alındı?
UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?
İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen son operasyonda toplam 8 kişi gözaltına alındı. Soruşturma dosyasına göre oyuncu Ezgi Eyüboğlu’nun da aralarında bulunduğu Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay, Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi, Mehmet Güçlü ve Saim Macit hakkında adli işlem başlatıldı.
Şüpheliler hakkında uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanımı, fuhuşa teşvik ve ruhsatsız silah bulundurma gibi farklı suçlamalar yöneltildi. Adreslerde yapılan aramalarda silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildiği bildirildi.
UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA HANGİ ÜNLÜLERİN ADI GEÇİYOR?
Soruşturma kapsamında yalnızca son operasyonda gözaltına alınan isimler değil, önceki günlerde ifadeye çağrılan veya gözaltı kararı verilen bazı tanınmış isimler de dosyada yer aldı.
Oyuncu Ezgi Eyüboğlu’nun yanı sıra Danla Bilic, Aleyna Tilki, İrem Sak, Mümine Senna Yıldız gözaltına alınan isimler arasında bulundu. Yusuf Güney, Melisa Döngel ve Cihan Şensözlü’nün adreslerinde bulunamadığı, yurt dışında oldukları belirlenen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
İsmi geçen ünlüler;
- Ezgi Eyüboğlu
- Eser Küçükerol
- İsmail Ahmet Akçay
- Yiğit Macit
- Mehmet Ali Gül
- Gizem Türedi
- Mehmet Güçlü
- Saim Macit
- Aleyna Tilki
- İrem Sak
- Danla Bilic
- Mümine Senna Yıldız
- Yusuf Güney
- Melisa Döngel
- Cihan Şensözlü
- Şeyma Subaşı
- Şevval Şahin
- Mert Vidinli
- Sercan Yaşar
- Kasım Garipoplu
- Burak Ateş