Uyuşturucu soruşturmasında serbest kalan Danla Bilic’ten ilk açıklama: ‘Devletimiz test istemiş!’
Dün sabah düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında aralarında oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve şarkıcı Aleyna Tilki’nin de bulunduğu bazı isimler gözaltına alındı. Gözaltına alınan Danla Bilic, ifade işlemleri ve testlerin ardından serbest bırakıldı. Sonrasında ise ilk açıklamasını yaptı.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile Mümine Senna Yıldız hakkında gözaltı kararı verildi. Yusuf Güney, Cihan Şensözlü ve Melisa Döngel’in ise adreslerinde bulunamadığı öğrenildi.
ŞEYMA SUBAŞI HAKKINDA YAKALAMA KARARI VAR
Öte yandan yurt dışında oldukları tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
ADLİ TIP’A GETİRİLDİLER
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan İrem Sak, Aleyna Tilki, Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız, sağlık kontrolü amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Burada saç ve kan örnekleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
SERBEST BIRAKILAN DANLA BİLİC’TEN PAYLAŞIM
31 yaşındaki Danla Bilic, serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bilic, devletin talep ettiği testleri verdiklerini belirterek, gözaltı sürecinde jandarma ekiplerinin kendilerine nazik davrandığını ifade etti.
Açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı: