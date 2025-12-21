Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ardından 21 Aralık tarihi ile ilgili araştırmalar başladı. Üç Aylar'ın ilk kandili olan Regaip Kandili, aralık ayında idrak edilecek. Peki, 21 Aralık ne günü, bugün kandil mi? 21 Aralık tarihinin anlam ve önemi nedir?

21 Aralık tarihinin anlam ve önemi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle "21 Aralık kandil mi?" sorusu, yılın bu döneminde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

21 ARALIK KANDİL Mİ?

2025 takvimine göre, 21 Aralık 2025 tarihi herhangi bir kandil gecesine denk gelmiyor. İslam dünyasında kandil olarak kabul edilen Regaip, Miraç, Berat, Mevlid ve Kadir geceleri hicri takvime göre belirlenirken, 21 Aralık bu gecelerden biri olarak yer almıyor. 21 Aralık 2025, Üç Aylar’ın başlangıcı ve Recep ayının ilk günü olarak takvimde yer alıyor.

21 Aralık kandil mi, ne günü? 21 Aralık tarihinin anlam ve önemi



İLK KANDİL ARALIK AYINDA

Üç Aylar'ın ilk kandili olan Regaip Kandili, Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece idrak edilecek.



EN UZUN GECE YAŞANACAK

21 Aralık, astronomik açıdan da önemli bir tarih. Kuzey Yarım Kürede yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık, kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Bugün, Kuzey Yarımküre'de en uzun gece, Güney Yarımküre'de ise en kısa gündüz yaşanıyor. Bu tarihten itibaren gündüzler uzamaya, geceler ise kısalmaya başlıyor.





