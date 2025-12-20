Kutuplardan kopan dev soğuk hava kütlesi yılbaşı öncesi kar ihtimalini gündeme taşıdı. Sistemin rotasının Avrupa mı yoksa Türkiye mi olacağı merak edilirken, Türkiye için kar ihtimali yüzde 35 olarak değerlendiriliyor.

Avrupa ve Türkiye için kritik hava senaryosu masada. Hava Forum, kutuplardan kopan devasa bir soğuk hava kütlesinin güneye doğru hareket edeceğini duyururken, bu sistemin rotasının Avrupa ya da Türkiye olabileceğine dikkat çekti.

Hava Forum’un değerlendirmesine göre olası iki senaryo bulunuyor. Soğuk hava dalgasının Avrupa’ya yönelme ihtimali yüzde 65, Türkiye’ye inme ihtimali ise yüzde 35 olarak paylaşıldı.

Her iki bölgede de yılbaşı için kar beklentisi öne çıkarken, gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Buna göre Türkiye genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Trakya, Ege, Batı Akdeniz, İstanbul çevreleri, Ankara ve Eskişehir’in güneyi ile Konya’nın kuzey ve batısında yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilirken, gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görüleceği bildirildi. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgârın genel olarak güney ve doğulu, kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerde ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.