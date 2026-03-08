İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme sırasında hayatını kaybeden 6 ABD askerinin cenazesi Delaware eyaletindeki Dover Hava Kuvvetleri Üssü'ne getirildi. Hayatını kaybeden askerler için düzenlenen törene ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de katıldı.

ABD’nin İran’a karşı başlattığı savaşta hayatını kaybeden 6 ABD askerinin cansız bedenleri, ABD’deki Dover Hava Kuvvetleri Üssü’ne getirildi. ABD askerlerinin cenaze törenine ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey asker ve hükümet yetkilileri katıldı.

TRUMP CENAZELERİ ASKER SELAMIYLA KARŞILADI

Törene katılan ABD Başkanı, uçaktan indirilen askerlerin cenazelerini asker selamı ile karşılarken törende bir konuşma yapılmadı.

6 ABD ASKERİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın ardından, İran ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine misilleme saldırıları düzenlemişti. Kuveyt'teki Şuaybe Limanı'nda bulunan bir komuta merkezini hedef alan İran saldırısında 6 ABD askerinin öldüğü duyurulmuştu.

TRUMP TÖREN DÜZENLENECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Trump, dün yaptığı açıklamada hayatını kaybeden askerler için Dover Hava Kuvvetleri Üssü'nde tören düzenleneceğini bildirmişti. Eşi ve kabinesindeki bazı isimlerle birlikte bu törene katılacağını aktaran Trump, savaşırken ölen ABD askerlerini son kez onurlandıracağını ifade etmişti.

