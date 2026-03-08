İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dün komşu ülkelere yönelik yayımladığı özür mesajının ardından bugün yaptığı açıklamada sözlerinin yanlış yorumlandığını belirtti. ABD'nin 'İran teslim oldu' yorumuna cevap veren Pezeşkiyan, düşmanların İran ile komşu ülkeler arasında ayrılık oluşturmak istediğini ifade ederek, "Komşu ülkelerle kardeşiz ancak herhangi bir ülkeyi kullanmak ve topraklarımıza saldırmak isterlerse onlara karşılık vereceğiz." dedi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı operasyon dokuzuncu gününe girerken, İran’ın misilleme hamleleri de bölgedeki gerilimi her geçen gün artırıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan dün devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, İran'ın hedef aldığı bölge ülkelerinden özür dilemişti. Dün yaptığı açıklamaların yanlış yorumlandığını belriten Pezeşkiyan bugün yeni bir açıklama daha yaptı.

Pezeşkiyandan tarihi özür sonrası jet açıklama: Düşman sözlerimi yanlış anladı

"TOPRAKLARIMIZA SALDIRMAK İSTERLERSE KARŞILIK VERECEĞİZ"

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, "Düşmanlar, İran ile komşu ülkeler arasında bir ayrılık oluşturmak istiyorlar." diyen Pezeşkiyan, "Komşu ülkelerle kardeşiz ve ilişkilerimizin iyi olmasını istiyoruz ancak herhangi bir ülkeyi kullanmak ve topraklarımıza saldırmak isterlerse onlara karşılık vereceğiz." ifadelerinde bulundu.

Pezeşkiyandan tarihi özür sonrası jet açıklama: Düşman sözlerimi yanlış anladı

"SALDIRILAR, O ÜLKEYLE ANLAŞMAZLIĞIMIZ OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ"

İran'ın komşularla ilişkilerine önem verdiğini belirten Pezeşkiyan, "Daha önce de defalarca söylendiği gibi ve liderliğe göre, komşu ülkelerle kardeşiz ve ilişkilerimiz iyi olmalı. Herhangi bir ülkeden saldırı ve topraklarımızı ihlal etmek isterlerse, bu saldırıya karşılık vermek zorundayız ve bu karşılık, o ülkeyle bir anlaşmazlığımız olduğu veya oradaki insanları rahatsız etmek istediğimiz anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail'in saldırılarında sivillerin ve çocukların hedef alındığını söyleyen Pezeşkiyan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemize saldıranlara karşı dimdik duruyoruz ve güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz. Silahlı Kuvvetlerimiz ve Besic (Gönüllü Güvenlik Güçleri), ülkenin her yerinde mevcut ve ülkeyi tüm gücümüzle savunacağız ve bize yönelik hayallerini kesinlikle bozacağız. Ülkemiz zorbalığa, baskıya ve saldırganlığa kolay kolay boyun eğmedi ve eğmeyecek."

Haberle İlgili Daha Fazlası