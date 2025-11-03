Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bakan Şimşek'ten indirim sinyali! Vergi, ceza ve harçlara yapılacak zamla ilgili sürpriz gelişme

Bakan Şimşek'ten indirim sinyali! Vergi, ceza ve harçlara yapılacak zamla ilgili sürpriz gelişme

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Dezenflasyon sürecinde yavaşlama olduğunu belirten Bakan Şimşek, 2026 yılında vergi ve harçlara yapılacak zam da indirim sinyali verdi. İşte detaylar...

Bugün açıklana ekim ayı enflasyon rakamlarının ardından yeniden değerleme oranı da netleşti. Vergi, harç ve cezalara yapılacak zammı belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi. Trafik cezaları, pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harçları, IMEI kayıt ücreti ve MTV fiyatlarına bu oranda zam beklenirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden enflasyon rakamlarını değerlendiren Şimşek; vergi, harç ve cezalara yapılacak zamda indirim sinyali verdi. 

"ENFLSAYON SINIRLI DA OLSA GERİLEDİ" 

"Yıllık enflasyon ekimde sınırlı da olsa geriledi." diyen Şimşek, "2022 ve 2023 yıl sonunda sırasıyla yüzde 64 ve yüzde 65 gerçekleşen enflasyon, 2024’te yüzde 44’e ve 2025 yılı Ekim ayında yüzde 32,9’a indi." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek'ten indirim sinyali! Vergi, ceza ve harçlara yapılacak zamla ilgili sürpriz gelişme - 1. Resim

"DEZENFLASYON SÜRECİNDE GEÇİCİ DALGALANMALAR..." 

Dezenflasyon sürecinde geçici dalgalanmalar yaşanabildiğini belirten Şimşek, "Dezenflasyon sürecinde geçici dalgalanmalar yaşanabiliyor. Son dönemde bir yavaşlama gözlense de genel tablo değişmedi. Destekleyici küresel ve yurt içi koşullar sayesinde dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Şimşek'ten indirim sinyali! Vergi, ceza ve harçlara yapılacak zamla ilgili sürpriz gelişme - 2. Resim

BAKAN ŞİMŞEK'TEN İNDİRİM SİNYALİ 

2026 yılında vergi ve harçlara yapılacak zamda indirim sinyali veren Şimşek, "Bütçe imkânları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususu gündemimizde." açıklamasını yaptı.

Şimşek sözlerine şöyle devam etti: "Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı kararlılıkla uyguluyor, enflasyon üzerindeki arz yönlü baskıları azaltacak yapısal adımları atıyoruz." 

