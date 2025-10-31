"En kötüsü geride kaldı" diye duyurdu! Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren "vergi" mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da Dünya Gazetesi'nin düzenlediği "Ekonomi Zirvesi"nde konuştu. Ekonomiye dair değerlendirmeler yapan Bakan Şimşek, pazartesi günü açıklanacak enflasyon verisi öncesi dikkat çeken bir mesaj verdi.

"FİYAT İSTİKRARI VE YAPISAL DÖNÜŞÜM TAMAMLANACAK"

Ekonomi programına ilişkin konuşan Şimşek, "Şu an programın ikinci evresindeyiz, program hem iç hem dış koşullarla test edildi. Bazı makro göstergeler istediğimiz gibi gitmiyor ama ilerleme var. Üçüncü evre haziran 2026’da olacak, fiyat istikrarı ve yapısal dönüşüm tamamlanacak." dedi.

"GELECEK YIL KURAKLIK OLMAZSA..."

Dezenflasyon sürecini değerlendiren Şimşek, "İç ve dış öngörmediğimiz gelişmelere rağmen dezenflasyon devam etti ve edecek. Son aylarda görülen yüksek enflasyon programı bozmayacak. Kira ve eğitim enflasyonunda katılık var ama iddia edildiği kadar değil, bir yıl öncesine göre düşüş var. Gıdada hızlı artışta zirai don ve kuraklık etkisi çok yüksek, ağustos ve eylülde 20 yıllık ortalamaların 3 katı enflasyon oldu. Gelecek yıl kuraklık olmazsa baz etkisi ile hızlı bir düşüş olacak." ifadelerini kullandı.

"VERGİ ARTIŞLARINI HEDEF ENFLASYONUN ALTINDA BELİRLEMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Şimşek sözlerini şöyle tamamladı: "Altın hariç cari açık sorunumuz kalmadı. Türkiye rezerv yeterliliğini sağladı, KKM Aralık sonunda sonlanmış olacak, büyük bir riskten kurtulmuş olacağız. Önümüzdeki yıl için altını çizeyim enflasyon beklentilerini yeniden değerleme oranını hedef enflasyon paralelinde belirlemeye çalışacağız. Maktu vergi artışlarını da belki de hedef enflasyonun altında belirleyeceğiz. Reel ekonomi için en kötüsü geride kaldı."